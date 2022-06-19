Midnight Fight Express ile aksiyon dolu anlar yaşayacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

022 model oyunlar arasına adını yazdırmaya hazırlanan Midnight Fight Express Steam üzerinde sergilenmeye başlandı.23 Ağustos 2022'de lansmana çıkacak olan Midnight Fight Express, 3D grafik açılarına ev sahipliği yapıyor. Aksiyon yüklü sahnelere ev sahipliği yapacak olan oyunda birbirinden farklı karakterlere karşı mücadele edecek olan oyuncular, tek oyunculu bir hikayeyi deneyimleyecekler. 10 farklı dil desteğinin bulunduğu yapım içerisinde ne yazık ki Türkçe dil desteği yer almıyor. İlerlemeye dayalı oynanan yapım içerisinde, görsel efektler de erkileyici bir halde oyunculara sunulacak. Oyuncular basitten zora doğru yapım içerisinde ilerlemeye çalışacaklar.

Midnight Fight Express Özellikleri

Tek oyunculu bir hikaye,

10 farklı dil desteği,

Başarılı grafik açıları,

Basitten zora doğru ilerleyiş,

Farklı düşmanlar,

Zorluk seviyesi,

Ücretsiz demo,

Aksiyon dolu oynanış,

Jacob Dzwinel tarafından geliştirilen ve Steam üzerinde Humble Games tarafından yayınlanacak olan Midnight Fight Express, izometrik yapısı ile oyunculara aksiyon yüklü anlar sunuyor. Ağustos 2022'de lansmana çıkacak olan yapımın ücretsiz bir demo sürümü de Steam üzerinde yer alıyor. Sınırlı bir içeriğe sahip olan demo sürüm, Steam üzerinden indirilebiliyor. Şehir içerisinde ilerleye dayalı bir oynanış sunan oyun için geri sayım başladı.

Midnight Fight Express İndir

Fiyat etiketi henüz belli olmayan Midnight Fight Express, aksiyon oyunu olarak Ağustos 2022'de lansmana çıkacak. Fiyat etiketini yakında duyuracak olan yapım, zengin içeriği ile kısa süre de milyonlarca oyuncuyu çevresinde toplayacak gibi görünüyor.

Midnight Fight Express Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i7-7500U (2 * 2700) or equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 620 or equivalent

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Midnight Fight Express Önerilen Sistem Gereksinimleri