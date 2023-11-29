DOOM evreninin esintilerini taşıyan Mighty DOOM, mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz üçüncü şahıs nişancı oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyuncular tarafından çok sevilen DOOM serisinin Android versiyonu olan Mighty DOOM, oynaması ücretsiz bir üçüncü şahıs aksiyon oyunudur. Oyun sizi adeta DOOM evrenine sokuyor ve eşsiz bir arcade nişancı oyunu deneyimi yaşatıyor. Size yaklaşmakta olan düşman ordularını vurun ve yolunuza hız kesmeden devam edin.

Oyunu tek elinizle rahatça oynayabiliyorsunuz. Ekranın orta alt kısmında bulunan sanal kontrol çubuğunu kullanarak karakterinize tek dokunuşla hareket etmesini ve ateş etmesini sağlayabilirsiniz. Eğer daha önce shoot 'em up oyunları oynadıysanız, oyunun mekaniklerini kavramanız kolay olacaktır.

Mighty DOOM İndir

Daha önce de söylediğimiz gibi, oyun sadece düşmanları vurarak öldürmekle ilgilidir. Bu nedenle silahlarınızı geliştirmeli ve en donanımlı zırhları karakterinize giydirmelisiniz. Mighty DOOM'daki zorluk her daim artarak devam ediyor ve ekipman geliştirmeleriniz de büyük ölçüde önem taşıyor.

Oyun her ne kadar adıyla heyecanlandırsa da, gerçek bir DOOM yan ürünü diyebilmek zor olacaktır. Grafikler açısından pek bir sorun yok, lakin oyundaki tekrarlayan çatışmalar oyuncuları bir zaman sonra sıkmaya başlıyor. Eğer DOOM evrenine hakimseniz, Mighty DOOM indirin ve siz de üçüncü şahıs aksiyon deneyimi yaşayın.

Mighty DOOM Özellikleri