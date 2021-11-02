Mini Militia APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 43.00 MB
- Üretici Miniclip.com
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Mini Militia Doodle Army 2 APK Android oyunda online olarak savaşıyorsunuz. 2D shooter oyunu ücretsiz indirilebilir.
Mini Militia APK ya da Mini Militia Doodle Army 2 APK, Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir nişancılık oyunu. Orijinal çöp adam vurma oyunu Doodle Army’den ilham alan Soldat ile Halo arasında iki boyutlu eğlenceli çizgi film temalı shooter oyununda 6 oyuncuya kadar online savaşıyorsunuz.
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Mini Militia Doodle Army 2, Miniclip tarafından geliştirilen oldukça popüler tamamen yoğun çok oyunculu savaşa odaklanan bir Android oyunu. 6 oyuncuya kadar çevrimiçi çok oyunculu oynanış, jetpack uçuşu ile sezgisel çift çubuklu atış kontrolleri, keşfedilmeyi bekleyen 20’nin üzerinde harita, çok çeşitli modern ve fütüristik silah türü, internet bağlantısı olmadan (çevrimdışı) oynamak isteyenler için hayatta kalma modu, Mini Militia Doodle Army oyununun dikkat çeken özellikleri arasında.
Mini Militia, mobil cihazlarda online ve offline (internetsiz) oynanabilen 2D shooter oyunu. Oyun oldukça basit ve oynaması kolay olsa da stratejik ipuçları ve püf noktaları bilmeniz daha üst sıralarda yer almanızı sağlaması açısından önemli. İşte size oyunu fethetmenize yardıcı olacak birkaç stratejik ipucu ve püf nokta:
- Oyun başladığında mümkün olan en kısa sürede saldırmak için acele etmek yerine kendinizi iyi silahlarla donatın ve ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan emin olun, sonra devam edin.
- Canları düşük olacağı için daha önce savaşa girmiş olan oyuncuları bulun ve saldırın.
- Şans bulduğunuzda silahlarınızı ikiye katlayın çünkü iki silah size düşmanlarınıza karşı bir avantaj sağlayacak.
- Oyundaki en iyi ikili silah kombinasyonlarından biri keskin nişancı ve pompalı tüfek. Bu kombinasyon hem kısa hem de uzun menzilde etkili.
- Bir takım için oynarken sağlığınız düşükse ve size doğru yaklaşan bir düşman görüyorsanız intihar etmeniz daha iyi olur.
- Sağlığınız yetersizse ve silahınız varsa düşmanlara saldırmak için acele etmeyin, bunun yerine saklanın, çömelin ve canınızın artmasını bekleyin.
- El bombaları oyunun önemli bir parçası ve düşmanları öldürmenize yardımcı olur.