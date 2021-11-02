Mini Militia Doodle Army 2 APK Android oyunda online olarak savaşıyorsunuz. 2D shooter oyunu ücretsiz indirilebilir.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mini Militia APK ya da Mini Militia Doodle Army 2 APK, Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir nişancılık oyunu. Orijinal çöp adam vurma oyunu Doodle Army’den ilham alan Soldat ile Halo arasında iki boyutlu eğlenceli çizgi film temalı shooter oyununda 6 oyuncuya kadar online savaşıyorsunuz.

Mini Militia APK İndir

Mini Militia Doodle Army 2, Miniclip tarafından geliştirilen oldukça popüler tamamen yoğun çok oyunculu savaşa odaklanan bir Android oyunu. 6 oyuncuya kadar çevrimiçi çok oyunculu oynanış, jetpack uçuşu ile sezgisel çift çubuklu atış kontrolleri, keşfedilmeyi bekleyen 20’nin üzerinde harita, çok çeşitli modern ve fütüristik silah türü, internet bağlantısı olmadan (çevrimdışı) oynamak isteyenler için hayatta kalma modu, Mini Militia Doodle Army oyununun dikkat çeken özellikleri arasında.

Mini Militia, mobil cihazlarda online ve offline (internetsiz) oynanabilen 2D shooter oyunu. Oyun oldukça basit ve oynaması kolay olsa da stratejik ipuçları ve püf noktaları bilmeniz daha üst sıralarda yer almanızı sağlaması açısından önemli. İşte size oyunu fethetmenize yardıcı olacak birkaç stratejik ipucu ve püf nokta: