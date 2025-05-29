Missing Banban, kaybolan arkadaşınızı kurtarmaya çalıştığınız bir aksiyon-platform oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Garten of Banban serisinden esinlenen Missing Banban, Euphric Brothers tarafından yayınlanan bir 2D platform oyunudur. Shoot 'Em Up öğelerini içerisinde barındıran Missing Banban, aksiyon dolu çatışmaları oyunculara sunuyor. Arkadaşınızı kurtarmaya çalıştığınız bu yolculukta, hem platformlar arasında parkur yapın hem de düşmanlarla savaşın.

Tuzaklardan, tehlikelerden ve düşmanlardan mümkünse kaçınmaya çalışın. Karakterinizin özelliklerini kullanarak hızlı hareket edin, düşmanlara saldırı yapın ve karşılaşmaları en uygun stratejiyle tamamlayın. Birden fazla yetenek ve birden fazla silah arasından işinize en çok yarayanı çatışmalarda kullanabilirsiniz.

Ana oyundan esinlenen bu yapımda, eski arkadaşlarınız size düşman oldu. Nedeni bilinmeyen bu düşmanlık, sizi zorlu görevlere ve boss savaşlarına sürüklemektedir. Destansı boss savaşlarına katılmadan önce karakterinizi geliştirin ve tüm yeteneklere hakim olmaya çalışın!

Missing Banban İndir

Missing Banban, mekaniksel açıdan mükemmel bir deneyim sunuyor. Hem karakter kontrolleri hem de çatışmalardaki yetenek kullanımıyla, beceri gerektiren bir yapıya sahiptir. İlk seviyelerde zorlanmasanız da, ilerleyen bölümlerde karşılaşacağınız kaos daha fazla olacaktır.

Siz de Missing Banban indirin ve kaybolan arkadaşınızı bulmaya çalışın!

Missing Banban Sistem Gereksinimleri