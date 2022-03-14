Mobil Canlı Tv İndir Android: Canlı TV izleme programı ile film, dizi, spor, eğlence kanallarını telefonunuzdan HD kalitede izleyebilirsiniz.

Erkan Calp - 31 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil Canlı Tv, Android telefondan tv izlemek için ücretsiz program arayanlara tavsiye edeceğim mobil uygulamaların başında geliyor. Haber kanalları, spor kanalları, film ve dizi kanalları, eğlence kanalları, yerli ve yabancı TV kanallarını telefondan HD kalitede, donmadan, kesintisiz izleyebileeceğiniz bir canlı tv programı. Ödüllü Android uygulaması Mobil Canlı Tv’de program hatırlatma özelliği de mevcut. Canlı tv izleme programı arayanlara tavsiye ederim.

Ücretsiz yayınlanan uygulama sayesinde kullanıcılar diledikleri kanalları izleyebilecekler. Akıllı telefon ve tabletler ile uyumlu olan uygulama, bünyesinde Türk kanallarına yer veriyor. Dileyen kullanıcılar internet üzerinden televizyon izleyebilir ve sevdiği dizileri takip edebilirler.

Android için canlı tv izleme programı Mobil Canlı Tv’de yerli yabancı 39 kanalın yayın akışına ulaşabiliyor, program detaylarını görebiliyor ve programın başlangıcından 1 saat öncesine kadar hatırlatıcı kurabiliyorsunuz. Böylelikle severek izlediğiniz programları kaçırmamış oluyorsunuz. Kanallar için favori listesi oluşturabiliyor, tek dokunuşla kanal araması yapabiliyorsunuz.

Mobil Canlı Tv İndir Android TV İzleme Programı