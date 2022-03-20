Mobil TV Pro ile Android cihazlarınızdan yerel ve ulusal kanalları seyredebilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 37 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil TV Pro uygulaması ile Android cihazlarınızdan tüm yerel ve ulusal kanalları canlı olarak izleyebilirsiniz. Android platformuna özgü olarak geliştirilen ve iOS sürümü olmayan uygulama sayesinde kullanıcılar diledikleri kanalları akıllı telefon ve tabletlerinde izleyebilecekler. İnternet vasıtasıyla sevilen kanalları akıllı telefon ve tabletlere getiren uygulama ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor.

Mobil TV Pro APK Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

Yüzlerce farklı kanal,

Tamamen güvenli,

Türkçe dil desteği,

Mobil cihazlar üzerinden televizyon izlemek için kanallar tarafından yayınlanan mobil uygulamalar mevcut, fakat her kanal için ayrı ayrı uygulama indirmek cihazların depolama alanlarında ve sistem önbelleğinde gereksiz yer kaplayacağı için Mobil TV Pro uygulaması bu ihtiyacı tam anlamıyla karşılıyor diyebilirim. Yerel ve ulusal televizyon kanallarının yanı sıra radyo kanallarını da mobil cihazlarınız üzerinden dinleyebilmenize imkan sağlayan uygulamada ek olarak oldukça işlevsel özellikler de bulunuyor.

Türk televizyon kanallarının Avrupa yayınlarını da izleyebilmenize olanak sağlayan Mobil TV Pro uygulamasında, kanalların HD yayınlarını da izleyebilmeniz mümkün. Hangi kanalda hangi programların olduğunu kolaylıkla takip edebilmeniz için hazırlanan Şu an tv’de ne var? bölümünde programları ve başlangıç-bitiş saatlerini anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Sol tarafta yer alan menüdeki Kategoriler bölümü ile Ulusal kanallar, haber, belgesel, sinema, spor, müzik, çocuk, dini, yerel ve radyo kanalları gibi kategorilere ulaşabildiğiniz gibi Azerbaycan, Kıbrıs, Fransa, Almanya gibi ülkelerin kanallarına da ulaşabiliyorsunuz. Aynı kategori altında yer alan Program Rehberi bölümünde ise kanalların yayın akışını görebilirsiniz.

Mobil TV Pro APK İndir

Uygulama Google Play üzerinde yer almıyor. Geliştiriciler kendi internet siteleri vasıtasıyla uygulamayı kullanıcılarına sundular. Güvenle indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.