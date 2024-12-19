Mobile Legends evrenini kapsayan Mobile Legends: Adventure APK, Android cihazlar için geliştirilen bir IDLE RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 56 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobile Legends: Adventure APK, Mobile Legends evreninde geçen bir Android IDLE RPG oyunudur. Mekanik olarak oldukça basit bir yapıda olan bu oyunda karakterlerinizden oluşan bir grup kurun, geliştirin ve savaşlara katılın.

Her savaştan sonra kahraman grubunuzu geliştirmeli ve seviye atlamak için çaba göstermelisiniz. Ünlü MOBA dünyasında, karakteriniz otomatik olarak savaşır ve ek kontrollere gerek kalmadan mücadele edebilirsiniz. Sadece karakterlerinizi yerleştirin ve savaşa başlayın.Geri kalan her şey otomatik olarak gerçekleşecektir.

Mobile Legends: Adventure, kilidini açabileceğiniz yüzlerce karakteri içerisinde barındırmaktadır. Takımınızı geliştirmek yerine, yeni karakterlerin kilidini açarak takım kimyasını değiştirebilir veya kendinize uygun takımı bulabilirsiniz.

Mobile Legends: Adventure APK İndir

Mobile Legends: Adventure APK'daki karakterleri maksimum 250. seviyeye kadar yükseltebilirsiniz. Karakterlerinizin seviyesi ne kadar çok olursa, o kadar çok savaş gücünüz artmaktadır.

Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı oynanabilen oyunda, diğer oyuncularla savaşmak için çevrimiçi olmanız gerekmektedir. Diğer oyuncularla mücadele edebilir, kendi loncanızı kurarak takım savaşları yapabilir veya sıralama için rekabetçi modlarda savaşabilirsiniz.

Siz de LoL ve Mobile Legends evrenini seviyorsanız, Mobile Legends: Adventure APK indirin ve bu aksiyon dolu macerada dünyadaki binlerce oyuncuya meydan okuyun!