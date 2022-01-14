Modern Warplanes APK Android oyununda modern savaş uçaklarıyla savaşıyorsunuz. Uçak savaş oyununda aksiyon hiç dinmiyor!

Erkan Calp - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Modern Warplanes APK Android uçak savaş oyunları arasında. Android için uçak savaş oyunu, sizi lider hava kuvvetlerinin modern süpersonik jet avcı uçaklarının dünyasına alıyor. Hava hakimiyeti için zorlu savaşta dünyanın dört bir yanından milyonlarca yetenekli oyuncu arasına katılın. Modern Warplanes Thunder Aces Wargame indirmesi tamamen ücretsizdir! Askeri uçaklar ve jetlere ilginiz varsa, Türk pilotların da yer aldığı bu uçak savaş oyununu oynamanızı tavsiye ederiz.

Modern Warplanes APK İndir

Modern neslin en iyi askeri uçaklarının yanı sıra hava kuvvetlerinin önde gelen uçak prototipleriyle savaşın. Modern oyun, aksiyon dolu jet avcı uçağı sunuyor. Gökyüzünde özel operasyon uçaklarından oluşan bir filoyla tanışmak için uçak gemisinden kalkış yapın, takımınızla ve tek başınıza savaşa katılın. Uçak savaş oyunu, çok oyunculu modlar, farklı görevlerle hikaye (senaryo) modu, üsse baskın, hayatta kalma sunar. Kanatlarınızı açın ve savaşa katılın!

2022’nin en iyi jet savaş oyunlarından Modern Warplanes neler sunuyor:

Çarpıcı grafikler - PC savaş oyunlarında olduğu gibi muhteşem grafikler. Tam özellikli 3 boyutlu gerçekçi uçak modelleri ve muhteşem görsel efektler

Online PvP - Dünyanın her yerinden jet savaş uçaklarına karşı savaşın. Türkiye, Amerika, İngiltere, Almanya, Rusya, Hindistan, Endonezya, Brezilya, Pakistan ve diğerleri

Onlarca uçak - 37’den fazla hava kuvvetleri savaş uçağı türü. Gerçek dünya savaş uçakları ve neredeyse uzay aracı hareketlerini yapabilen 6. nesil hava muharebesi savaşçılarının 5 prototipi. Falcon, Raptor, SU, Mig, Raven, Blackbird, Nighthawk, Boeing, JAS Gripen, Lockheed Blackbird ve fazlası

Jet savaşçıları - Eşsiz özelliklere ve yeteneklere sahip her savaş uçağının kanatlarında kendi ikincil silahları vardır.

Uçağınızı donatın - 40’tan fazla silah: Roketler, füzeler, makineli tüfekler, alev topları ve hatta lazerler. Çelik kanatlarınızı kuşanın ve harekete geçmek için acele edin.

Uçağınızı yükseltin - Destansı yükseltme sistemiyle uçak zırhınızı, hızınızı, hasarınızı, kanatlarınızı, silahı yeniden doldurma sürenizi ve diğer özellikleri geliştirin. En iyi pilot olun!

İstediğiniz gibi savaşın - Online PvP ve internetsiz oyun modları: Tek mücadele, üsse baskın, hayatta kalma, boss savaşı, yerde, suda ve gökyüzünde düşmanlara karşı hava muharebesi

Muhteşem gökyüzü savaş alanları - Çarpıcı yerler: Dağlar, sıcak çöller, süpersonik jet avcı uçaklarıyla dolu buzlu araziler ve füzeler ve çelik mermilerin gök gürültüsü

Günlük görevler, başarımlar, kesintisiz aksiyon - Savaş oyununda enerji yok, sınırsız savaş uçaklarını vurun! Uçak hangarınızı büyütmek ve geliştirmek adına destansı bonuslar almak için her gün oynayın. Etkileyici gökyüzü savaşı ödülleriyle birçok başarı

Kolay kontroller - Uçağın tam kontrolü elinizde. Hızı, çelik kanatları, füzeleri, silahları… her şey kontrol edin. Uçak gemisinden iniş ve kalkışlar yapın, destansı bir pilot olun!

PvP sıralama - Çaylaktan hava kuvvetleri generaline savaş rütbeleri. Stratejik düşünün, savaş için en iyi silahı (taktiksel atom füzeleri, güdümlü füzeler ve fazlası) donanın.

Özelleştirme - Savaş uçaklarını özelleştirin. Herhangi bir mod veya gökyüzü haritası için uygun 26’dan fazla savaş kamuflajı

Arkadaşlarınızla PvP savaşı - Savaş oyununda kesintisiz aksiyon! Ölüm maçı veya hava muharebesinde savaşın, tek başınıza operasyona gidin veya müttefik olmak ve savaşçı arkadaşlarınızla savaşmak için kendi oyununuzu yaratın. Ateş etmeyi ve savaş jetlerinin hızını seviyorsanız harika bir oyun!