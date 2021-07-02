Modern Warships
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 71.00 MB
- Üretici Cube Software
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Modern Warships, Android telefonlarda ücretsiz oynanabilen online deniz savaşları oyunu.
Modern Warships, destansı online deniz savaşlarında savaş geminize komuta ettiğiniz bir Android oyunu.
Modern Warships İndir Android
En güçlü modern savaş gemileri sizi bekliyor! Gerçekçi online aksiyon oyunu Modern Warships’te arkadaşlarınızla savaşın. Modern bir savaş gemisinin kaptanı olacaksınız. Tüm oyun modelleri çizimlere göre yapılmış ve gerçek gemilere benzemektedir. Oyunda füzeler, makineli tüfekler, roketler ve çok daha fazlasını içeren çok çeşitli silahlar mevcut. Helikopterler ve savaş uçaklarına da pilotluk yapacaksınız.
- Online PvP savaşlar - Dünyanın her yerinden oyuncularla şiddetli deniz savaşlarında komuta becerilerinizi gösterin.
- Tam bir filo - Çizimlere ve gerçek özelliklere göre yapılmış 30’dan fazla mevcut model arasından savaş geminizi seçin. Farklı ülkelerden gemiler, denizaltılar, uçak gemileri emrinizde, her biri kendine özgü oynanışa sahip.
- Görevdesiniz - Savaş geminizi farklı silahlarla (füzeler, silahlar, el bombası fırlatıcıları ve torpido kovanları) özelleştirin. 200’den fazla silah türü emrinizde.
- Güzel ve gerçekçi - Detaylı gemi modelleri ve efektleriyle Android’de birinci sınıf grafikler ve çok çeşitli cihazlar için optimizasyon
- Eğlence durmaz - Oyun içi ödüller dağıtan haftalık turnuvalara katılın.
Komutan, bu çaylaklara gerçek deniz kurdunun kim olduğunu gösterin!
Modern Warships
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 303.90 MB
- Üretici Cube Software
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Modern Warships, iPhone ve iPad'lerde oynanabilen online savaş gemileri oyunu.
Modern Warships, savaş gemilerini komuta ettiğiniz online deniz savaş oyunu. App Store’da da ücretsiz indirilebilir olan deniz oyunundaki tüm modeller çizimlere göre yapılmış, gerçek gemilere oldukça benziyor. Füzeler, makineli tüfekler, roketler ve daha birçok çeşitli silahlar kullanıyor, güverte helikopterleri ve savaş uçaklarına pilotluk yapıyorsunuz.
Modern Warships İndir iOS
Modern Warships Türkçe adıyla Modern Savaş Gemileri oyununda Dünyanın dört bir yanından oyuncularla şiddetli deniz savaşlarında komuta becerilerinizi kanıtlıyorsunuz. Farklı ülkelerin gemileri, denizaltıları, uçak gemisi tabanlı uçakları emrinizde, her biri kendi özgü oynanışa sahip. 30’dan fazla savaş gemisi hem görsel hem de oynanış olarak gerçekleriyle birebir. Savaş gemilerinizi füzeler, el bombası fırlatıcıları, torpido kovanları gibi farklı silahlarla (200’den fazla silah türü mevcut) özelleştirebiliyorsunuz.
- Çevrimiçi birebir savaşlar - Dünyanın her yerinden oyuncularla şiddetli deniz savaşları
- Eksiksiz bir filo - Çizimleri ve özellikleriyle gerçekçi 30’dan fazla savaş gemisi modeli
- Özelleştirme - Özelleştirilebilir 200’den fazla silah türü
- Güzel ve gerçekçi - Ayrıntılı gemi modelleri ve efektleriyle App Store’da en iyi kalitedeki deniz savaş oyunu
- Duraksız eğlence - Ödüllü haftalık turnuvalar