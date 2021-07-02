Modern Warships, Android telefonlarda ücretsiz oynanabilen online deniz savaşları oyunu.

Erkan Calp - 36 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Modern Warships, destansı online deniz savaşlarında savaş geminize komuta ettiğiniz bir Android oyunu.

Modern Warships İndir Android

En güçlü modern savaş gemileri sizi bekliyor! Gerçekçi online aksiyon oyunu Modern Warships’te arkadaşlarınızla savaşın. Modern bir savaş gemisinin kaptanı olacaksınız. Tüm oyun modelleri çizimlere göre yapılmış ve gerçek gemilere benzemektedir. Oyunda füzeler, makineli tüfekler, roketler ve çok daha fazlasını içeren çok çeşitli silahlar mevcut. Helikopterler ve savaş uçaklarına da pilotluk yapacaksınız.

Online PvP savaşlar - Dünyanın her yerinden oyuncularla şiddetli deniz savaşlarında komuta becerilerinizi gösterin.

Tam bir filo - Çizimlere ve gerçek özelliklere göre yapılmış 30’dan fazla mevcut model arasından savaş geminizi seçin. Farklı ülkelerden gemiler, denizaltılar, uçak gemileri emrinizde, her biri kendine özgü oynanışa sahip.

Görevdesiniz - Savaş geminizi farklı silahlarla (füzeler, silahlar, el bombası fırlatıcıları ve torpido kovanları) özelleştirin. 200’den fazla silah türü emrinizde.

Güzel ve gerçekçi - Detaylı gemi modelleri ve efektleriyle Android’de birinci sınıf grafikler ve çok çeşitli cihazlar için optimizasyon

Eğlence durmaz - Oyun içi ödüller dağıtan haftalık turnuvalara katılın.

Komutan, bu çaylaklara gerçek deniz kurdunun kim olduğunu gösterin!