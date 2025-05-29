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Moyra APK

Moyra APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 253
  • DOSYA BOYUTU 131 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Moyra Bilişim Hizmetleri ve Pazarlama A.Ş.
  • İndir

Moyra APK uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Astroloji ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz.

Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Moyra uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Astroloji ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Astroloji ile ilgilenenlerin mutlaka incelemesi gereken Moyra uygulamasında, günlük burç yorumlarınızın yanında aşk hayatınız ve geleceğe dair yorumları da okuyabiliyorsunuz.

Sizin ve eklediğiniz kişinin doğum haritalarını esas alan ve buna göre aşk hayatınıza dair yorumlarda bulunan Moyra uygulamasında, burç uyumlarını ve hoşlandığınız kişinin nasıl birinden hoşlandığınızı öğrenebilirsiniz.

Moyra APK İndir

Sevgilinizle aranızdaki aşk uyumunuzu, ilişkinizin geleceğini ve size ne kadar sadık olduğunu da öğrenebileceğiniz Moyra uygulamasında, ilerleyen dönemlerde aşk hayatınızın nasıl olacağına dair bilgi alabilirsiniz.

Kişiye özel burç yorumları da sunan Moyra uygulamasında, yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da öğrenebilirsiniz. Astroloji ile ilgili birçok araç sunan Moyra uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Siz de Moyra APK indirin ve burçlar hakkında her türlü bilgiyi öğrenin ve geleceğe dair yorumları okuyun!

Moyra: Astroloji ve Burçlar Uygulaması Özellikleri

  • Burç uyumu ve aşk uyumu
  • Ay Fazı Uyumluluğu
  • Numeroloji görüntüleme
  • Antik Burçlar hakkında bilgi
  • Akıllı Asistan özelliği
  • Günlük burç yorumları
  • Size özel burç yorumları
  • Yükselen ve ay burcunuzu öğrenebilme
  • Astroloji konulu içerikler