Moyra APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 253
- DOSYA BOYUTU 131 MB
- Üretici Moyra Bilişim Hizmetleri ve Pazarlama A.Ş.
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Moyra APK uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Astroloji ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz.
Moyra uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Astroloji ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Astroloji ile ilgilenenlerin mutlaka incelemesi gereken Moyra uygulamasında, günlük burç yorumlarınızın yanında aşk hayatınız ve geleceğe dair yorumları da okuyabiliyorsunuz.
Sizin ve eklediğiniz kişinin doğum haritalarını esas alan ve buna göre aşk hayatınıza dair yorumlarda bulunan Moyra uygulamasında, burç uyumlarını ve hoşlandığınız kişinin nasıl birinden hoşlandığınızı öğrenebilirsiniz.
Moyra APK İndir
Sevgilinizle aranızdaki aşk uyumunuzu, ilişkinizin geleceğini ve size ne kadar sadık olduğunu da öğrenebileceğiniz Moyra uygulamasında, ilerleyen dönemlerde aşk hayatınızın nasıl olacağına dair bilgi alabilirsiniz.
Kişiye özel burç yorumları da sunan Moyra uygulamasında, yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da öğrenebilirsiniz. Astroloji ile ilgili birçok araç sunan Moyra uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Siz de Moyra APK indirin ve burçlar hakkında her türlü bilgiyi öğrenin ve geleceğe dair yorumları okuyun!
Moyra: Astroloji ve Burçlar Uygulaması Özellikleri
- Burç uyumu ve aşk uyumu
- Ay Fazı Uyumluluğu
- Numeroloji görüntüleme
- Antik Burçlar hakkında bilgi
- Akıllı Asistan özelliği
- Günlük burç yorumları
- Size özel burç yorumları
- Yükselen ve ay burcunuzu öğrenebilme
- Astroloji konulu içerikler
Moyra
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 49
- DOSYA BOYUTU 167 MB
- Üretici Moyra Bilişim Hizmetleri ve Pazarlama A.Ş.
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Moyra uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızdan günlük burç yorumlarınız ve astroloji ile ilgili birçok içeriği inceleyebilirsiniz.
Moyra uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızdan günlük burç yorumlarınız ve astroloji ile ilgili birçok içeriği inceleyebilirsiniz. Astroloji ile ilgilenen kullanıcıların ilgisini çekeceğini düşündüğüm Moyra uygulaması, günlük burç yorumlarınızı takip edebilmenizin yanında size özel burç yorumları da sunuyor.
Sevgilinizle veya flörtünüzle aranızdaki aşk ve burç uyumlarınızı görebileceğiniz uygulamada, hoşlandığınız biri varsa gelecekte neler olabileceğine dair yorumları sizlere sunuyor. Doğum haritalarına göre yorumlar yapan uygulamada ilerleyen dönemlerdeki aşk hayatınızla ilgili bilgi de alabilirsiniz.
Moyra İndir
Astroloji konulu birçok içeriği sizlere sunan Moyra uygulamasında testler, ilişkiler ve gökyüzü hareketleri gibi çeşitli başlıklarda makaleleri inceleyebilirsiniz. Yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da öğrenebilme imkanı sunan Moyra uygulamasını İOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Sadece normal burç yorumlarının aksine antik burçlar hakkında bilgi alabilir, numerolojinizi görüntüleyebilir ve daha fazla ayrıntıyı öğrenebileceksiniz.
Moyra Uygulaması Özellikleri
- Burç uyumu ve aşk uyumu
- Günlük burç yorumları
- Size özel burç yorumları
- Yükselen ve ay burcunuzu öğrenebilme
- Astroloji konulu içerikler