Multi Space APK özel ve profesyonel sosyal medya hesaplarınızı eş zamanlı bir şekilde kullanmanızı sağlıyor.

Raşit Bütüner - 35 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Multi Space APK çoklu sosyal medya hesaplarına sahip kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği bir uygulama. İş ve özel hayatında ayrı telefon kullanan kişilerin aldıkları mesajları eksiksiz bir şekilde cevaplaması zaman zaman zorlaşabiliyor. Tam da bu noktada devreye giren Multi Space APK, mevcut telefonunuzu kullanarak 2 ya da daha fazla sosyal medya uygulamasından paralel bildirimler almanıza yardımcı oluyor.

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Sosyal medya mecralarının tümünde eş zamanlı olarak çevrimiçi gözükebileceğiniz Multi Space APK Premium gün içinde gelen mesajlarınızın birbirine karışmadan cevaplanabilmesini sağlıyor. Yaşam ve iş arasında çevrimiçi bir köprü kuran Multi Space sayesinde mesaj trafiğinizi istediğiniz şekilde yönetebilirsiniz.

Multi Space Pro kullanım kolaylığıyla da öne çıkan bir uygulama. Sadece tek bir dokunuşla hesaplar arasında geçiş yaparak mesajlarınızı cevaplayabilirsiniz. Ayrıca kısayollar oluşturabilir, var olan isimleri yeniden adlandırabilir ya da direkt kaldırabilirsiniz.

Multi Space APK Özellikleri

Birden fazla hesap kullanma özelliğiyle ilgi toplayan Multi Space, mobil oyunlar konusunda da eş zamanlı çalışabiliyor. Oynadığınız oyunlarda 2 farklı hesapla kendinize karşı oynayarak eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Düşük seviyeye karşı yüksek seviyelerdeki savaşçılarla ya da farklı model araçlarla kendinize karşı mücadele verebilirsiniz.

Multi Space APK uygulamalarınızı eş zamanlı kullanabilmeniz için onları klonlar. Klonlanan uygulamaların normal şekilde çalışmasını sağlamak içinse birçok sistem izninden faydalanır. Ancak aldığı tüm izinlere rağmen kişisel bilgilerinizi toplamak gibi art niyetli bir çalışma içinde olmaz.