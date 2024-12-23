Çevrimiçi eşli korku oyunları arasında yer alan Murky Divers, denizlerin altında mükemmel bir korku deneyimi yaşatmaktadır.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Murky Divers, tek başınıza veya 8 oyuncuya kadar çevrimiçi olarak oynayabileceğiniz bir korku oyunudur. Bir dalış ekibi olarak işvereninizin size verdiği tüm görevleri yerine getirmelisiniz. Denizin altında bulunan laboratuvarlardaki cesetleri temizlemeli ve tüm kanıtları ortadan kaldırmalısınız.

Denizin altındaki başarısız deneylerden sonra çeşitli yaratıklar ortaya çıkmış ve bazı denekler hayatını kaybetmiştir. Amacınız, yaratıklara karşı hayatta kalmak ve cesetleri ortadan kaldırmaktır.

Murky Divers oyununda, cesetleri ortadan kaldrımak için taşıyıcıları kullanmalısınız. Gizlenen diğer yaratıklara ve kısıtlı oksijene karşı mücadele ederek, tüm görevleri tamamlayın. Cesetleri topladıktan sonra denizaltıya geri getirin, parçalayıcıda yok edin ve kredi kazanın.

Murky Divers İndir

Çevrimiçi bir şekilde oynayabileceğiniz bu oyun, hem hikaye hem de oynanış açısından tatmin edici bir deneyim sunmaktadır. Arkadaşlarınızla birlikte denizlerin en dibine doğru yola çıkabilir ve zorlu görevleri tamamlayabilirsiniz.

Tüm bunları yaparken oyunun içerisinde bulunan gerçekçi sesli sohbeti kullanın ve yankılı iletişim kurun. Telsiz sesleriyle aynı ölçüde gerçekliği bulunan oyun içi iletişim, oyuna eğlenceli bir hava katmaktadır.

Siz de Murky Divers indirin ve tüm cesetleri toplayarak, zorluklara karşı mücadele verin!

Murky Divers Sistem Gereksinimleri