Sürükleyici bir oynanışa sahip olan My Friend Pedro Windows platformunu kasıp kavuruyor.

Doğukan Çağlakpınar - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2019 yılını kasıp kavuran oyunlar arasında yer alan My Friend Pedro milyonlara ulaşmaya devam ediyor. 2019 yılında hem mobil hem de bilgisayar platformunda Devolver Digital tarafından yayınlanan yapım milyonlarca adet kopya sattı. Günümüzde başarılı gidişatına kaldığı yerden devam eden başarılı oyun, aksiyon yüklü oynanışı ile aksiyon severleri çevresinde toplamaya devam ediyor. Tek oyunculu bir hikaye oynanışına sahip olan oyun, ülkemizden de geniş bir kitle tarafından oynanıyor.

Yayınlandığı dönem birbirinden farklı platformlarda incelemeye alınan oyun, tam puan alarak büyük bir başarı elde etmişti. Günümüzde oyuncu kitlesi ile başarısını gözler önüne seren My Friend Pedro, Google Play üzerinde 5 milyondan fazla kez indirildi. iOS platformunda da beklenen ilgiyi gören oyun, günümüzde milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

My Friend Pedro Özellikleri

Büyüleyici bir dünya,

Benzersiz oynanış alanları,

Çeşitli silah modelleri,

Sürükleyici bir hikaye modu,

Çeşitli tehlikeler,

Görsel efektler,

Ses efektleri,

10 farklı dil desteği,

Steam üzerinde ‘son derece olumlu’ olarak değerlendirilen başarılı oyun, bünyesinde Türkçe dil desteği bulundurmuyor. Aksiyon yüklü sahnelerin yer aldığı oyun içerisinde sürükleyici bir parkur da bizleri bekliyor. Farklı temalara sahip atmosferlerde aksiyona doyacağımız oyun içerisinde sürükleyici bir içerik kalitesi yer alıyor. Görsel efektlerin yanı sıra etkileyici ses efektleri ile de desteklenen oyun, aksiyon seviyesini desteklerken bizleri de heyecan verici anlara götürüyor.

2D grafik açıları ile fizik tabanlı bir oynanışı karşımıza çıkaran oyun, harika müziklere de sahip. Oyun içerisinde aksiyona doyacağımız gibi pek çok tehlikeye karşı da nasıl hareket edeceğimizi öğreneceğiz. Tempolu bir oynanış sunan yapım, günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

My Friend Pedro İndir

Mobil platformda ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım, Windows platformu için de Steam üzerinde yayınlandı. Sık sık indirime giren başarılı oyun, günümüzde cazip bir fiyat etiketine sahip. Bilgisayar oyuncuları yapımı Steam üzerinden satın alıp, tadını çıkarmaya başlayabilirler.

My Friend Pedro Sistem Gereksinimleri

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 x64

İşlemci: Intel Core i3-530 (2 * 2930) or equivalent

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GT 440 (1024 MB)

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Önerilen

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 x64

İşlemci: Intel Core i3-4160 (2 * 3600) or equivalent

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 760 (2048 MB)

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan