My Friend Pedro
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Devolver Digital
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Sürükleyici bir oynanışa sahip olan My Friend Pedro Windows platformunu kasıp kavuruyor.
2019 yılını kasıp kavuran oyunlar arasında yer alan My Friend Pedro milyonlara ulaşmaya devam ediyor. 2019 yılında hem mobil hem de bilgisayar platformunda Devolver Digital tarafından yayınlanan yapım milyonlarca adet kopya sattı. Günümüzde başarılı gidişatına kaldığı yerden devam eden başarılı oyun, aksiyon yüklü oynanışı ile aksiyon severleri çevresinde toplamaya devam ediyor. Tek oyunculu bir hikaye oynanışına sahip olan oyun, ülkemizden de geniş bir kitle tarafından oynanıyor.
Yayınlandığı dönem birbirinden farklı platformlarda incelemeye alınan oyun, tam puan alarak büyük bir başarı elde etmişti. Günümüzde oyuncu kitlesi ile başarısını gözler önüne seren My Friend Pedro, Google Play üzerinde 5 milyondan fazla kez indirildi. iOS platformunda da beklenen ilgiyi gören oyun, günümüzde milyonlara ulaşmaya devam ediyor.
My Friend Pedro Özellikleri
- Büyüleyici bir dünya,
- Benzersiz oynanış alanları,
- Çeşitli silah modelleri,
- Sürükleyici bir hikaye modu,
- Çeşitli tehlikeler,
- Görsel efektler,
- Ses efektleri,
- 10 farklı dil desteği,
Steam üzerinde ‘son derece olumlu’ olarak değerlendirilen başarılı oyun, bünyesinde Türkçe dil desteği bulundurmuyor. Aksiyon yüklü sahnelerin yer aldığı oyun içerisinde sürükleyici bir parkur da bizleri bekliyor. Farklı temalara sahip atmosferlerde aksiyona doyacağımız oyun içerisinde sürükleyici bir içerik kalitesi yer alıyor. Görsel efektlerin yanı sıra etkileyici ses efektleri ile de desteklenen oyun, aksiyon seviyesini desteklerken bizleri de heyecan verici anlara götürüyor.
2D grafik açıları ile fizik tabanlı bir oynanışı karşımıza çıkaran oyun, harika müziklere de sahip. Oyun içerisinde aksiyona doyacağımız gibi pek çok tehlikeye karşı da nasıl hareket edeceğimizi öğreneceğiz. Tempolu bir oynanış sunan yapım, günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.
My Friend Pedro İndir
Mobil platformda ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım, Windows platformu için de Steam üzerinde yayınlandı. Sık sık indirime giren başarılı oyun, günümüzde cazip bir fiyat etiketine sahip. Bilgisayar oyuncuları yapımı Steam üzerinden satın alıp, tadını çıkarmaya başlayabilirler.
My Friend Pedro Sistem Gereksinimleri
Minimum
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 x64
İşlemci: Intel Core i3-530 (2 * 2930) or equivalent
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GT 440 (1024 MB)
Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Önerilen
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 x64
İşlemci: Intel Core i3-4160 (2 * 3600) or equivalent
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 760 (2048 MB)
Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
My Friend Pedro
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 103.00 MB
- Üretici Devolver Digital
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My Friend Pedro ile aksiyon dolu sahnelere giriş yapacak, sürükleyici bir parkuru deneyimleyeceksiniz.
Oyunseverlerin yakından tanıdığı Devolver Digital milyonlara hitap etmeye devam ediyor. Android, iOS ve Windows platformu için yeni oyunu olan My Friend Pedro’yu piyasaya süren ünlü yayıncı kısa süre de milyonlara ulaşmayı başardı. Aksiyon yüklü yapısı ile rakiplerini geride bırakmaya devam eden başarılı oyun Steam üzerinde de adeta deli gibi satıyor. Mobil platform için ücretsiz, Windows platformu için cazip bir fiyat etiketi ile satışlarına devam eden yapım, düzenli olarak güncellemeler de alıyor.
DeadToast Entertainment tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından hem mobil hem de bilgisayar platformunda yayınlanan My Friend Pedro, ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Başarılı oyun, mobil platformda da istenen başarıyı yakalarken geniş kitlelere de yayılıyor.
My Friend Pedro Özellikleri
- Tek oyunculu oynanış,
- 10 farklı dil desteği,
- Çarpıcı grafikler,
- Görsel efektler,
- Ses efektleri,
- Sürükleyici oynanış,
- Birbirinden farklı düşmanlar
Android için Google Play üzerinde, iOS için App Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan My Friend Pedro APK, bilgisayar platformu için Steam üzerinde lansmana çıktı. Bilgisayar platformu oyuncularına cazip bir fiyat etiketi ile sunulan oyun da birbirinden farklı bölümler yer alıyor. Çarpıcı grafikler ve yüksek ses efektleri eşliğinde oyuncular bölümler arasında ilerlemeye çalışacaklar. Birbirinden farklı düşmanların da bulunduğu oyun içerisinde 10 farklı dil desteği yer alıyor. Ancak bu dil destekleri arasında ne yazık ki Türkçe bulunmuyor.
Oyun içerisinde birbirinden farklı tehlikeler yer alıyor. Oyuncular bu tehlikelerden akrobatik hareketler ile sıyrılabildikleri gibi farklı silah seçenekleri ile bu tehlikeleri etkisiz hale getirebilecekler. İnceleme platformlarından tam puan alarak milyonlara ulaşmaya devam eden yapım, başarılı grafikler çiziyor.
My Friend Pedro APK İndir
Android platformunda 5 milyondan fazla kez indirilen yapım, Steam’de olduğu kadar Google Play üzerinde de olumlu geri bildirimler almaya devam ediyor. Yapım Steam üzerinde ‘son derece olumlu’ olarak değerlendirilirken satışlarını da artırmayı ihmal etmiyor.
My Friend Pedro
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 192.40 MB
- Üretici Devolver Digital
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Birbirinden farklı aksiyon sahnelerine sahip olan My Friend Pedro nefesleri kesecek.
2019 yılının başarılı oyunları arasında yer alan ve deli gibi satmaya devam eden My Friend Pedro milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Google Play üzerinde Android kullanıcıları tarafından 5 milyondan fazla kez indirilen başarılı oyun, Windows platformu üzerinde de adeta peynir ekmek gibi satıyor. iOS platformunda da beklentileri karşılamayı başaran yapım, her geçen gün kitlesini artırmaya da devam ediyor.
Devolver Digital tarafından yayıncılığı üstlenilen yapım DeadToast Entertainment tarafından geliştirildi. Milyonların tanıdığı ünlü yayıncı Devolver Digital en yeni göz ağrısı olan My Friend Pedro ile kısa süre de milyonlara ulaşmayı başardı. Ülkemizde de geniş kitleler tarafından sevilerek oynanan yapım, mobil platformda ücretsiz olarak dağıtılıyor.
My Friend Pedro Özellikleri
- Sürükleyici ve büyüleyici bir atmosfer,
- Çeşitli düşman tipleri,
- Farklı türde içerikler,
- Farklı silah modelleri,
- 10 farklı dil,
- Kaliteli ses efektleri,
- Görsel efektler,
- Fantastik oynanış,
Aksiyon yüklü yapısı ile hem mobil platformda hem de bilgisayar platformunda milyonlara ulaşmayı başaran My Friend Pedro, hikaye bazlı oynanışı ile milyonları peşinden sürükledi. Google Play üzerinde Android kullanıcıları tarafından 5 milyondan fazla kez indirilen yapım, Steam üzerinde de 3 milyondan fazla satmayı başardı. Türkçe dil desteğinin yer almadığı oyun da birbirinden farklı görevleri başararak ilerlemeye çalışacak, tehlikelerden sıyrılarak bir sonraki bölüme ulaşmanın yollarını arayacağız.
Sürükleyici ve bir o kadar da büyüleyici bir aksiyon evrenine sahip olan oyunda, tehlikelerin sonu bir türlü gelmeyecek. Her yeni bölümde yeni bir tehlike karşımıza çıkacak. Silah seslerinin ve diğer efektlerin de oyunun gidişatını etkileyeceğini belirtelim. Tek oyunculu bir oynanış moduna sahip olan yapım, kendine has müzikler ile de oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.
My Friend Pedro İndir
App Store üzerinde milyonlarca iOS kullanıcı tarafından indirilen My Friend Pedro, Steam üzerinde ‘son derece olumlu’ olarak değerlendiriliyor. Dileyen oyuncular, yapımı mobil cihazlarına hemen indirerek tadını çıkarmaya başlayabilirler.