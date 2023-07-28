Tamirci Gordon'u canlandırdığımız My Friendly Neighborhood, hayatta kalma korku oyunu sıfatıyla birlikte oyunculara güzel bir deneyim yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayatta kalma korku oyunu olan My Friendly Neighborhood'da, korkunç kuklalarla çarpışıp bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Bulmacaları çözerken, size saldıran kuklaları elinizeki silahlarla birlikte etkisiz hale getirebilirsiniz.

18 Temmuzda Steam'de çıkış yapan My Friendly Neighborhood, PC platformu dışında PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S'de piyasaya sürüldü.

Karakterimiz Gordon ile birlikte çeşitli maceralar yaşadığınız bu oyun, sürükleyici bulmacalar, ilgi çekici seviye tasarımları, benzersiz silahlar ve korkutucu atmosferi ile beraber oyuncuya tam anlamıyla bir adrenalin sağlıyor.

My Friendly Neighborhood İndir

Kiralık bir tamirci olan Gordon, günün son işi için stüdyoya gelir. Stüdyo anteninin bozulduğunu gören Gordon, tamir etmek için elini hızlı tutmak zorundadır. Ancak, tamir edeceği sırada My Friendly Neighborhood stüdyosundaki kuklalar ona saldırmaya başlar ve hikayemiz de bu olayla başlamış olur.

Hikaye ve korkunç kuklalar bir iki güne aklınızdan silinebilir, ancak oyunda yaptığınız keyifli bulmacalar muhtemelen aklınızda uzun bir süre kalacaktır. Eğlenceli bir deneyim yaşayacağınız My Friendly Neighborhood indirin ve kuklalarla çarpışırken, sayısız bulmacayı çözün.

My Friendly Neighborhood Sistem Gereksinimleri