Myth of Empires'da, kendi imparatorluğunuzu kurun, karakterinizi güçlendirin ve çok oyunculu savaşlara katılın.

Berkcan Aktürk - 37 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Myth of Empires, çok oyunculu bir şekilde oynayabileceğiniz açık dünya hayatta kalma oyunudur. Oyuncular, devasa bir açık dünya haritasında hayatta kalmak, haritayı keşfetmek ve inşa etmek için çaba göstermektedir. Bu büyük dünyayı keşfederken de efsanevi yaratıklarla mücadele vereceksiniz.

Bu oyun, kapsamlı bir yapı sistemine, etkileyici grafiklere ve derin bir hikayeye sahip. Oyunculara benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlayan Myth of Empires’da, kendi imparatorluğunuzu kurun ve derinlemesine yönetin.

Zorlu doğa koşullarına dayanarak, kaynak toplayarak ve inşa ederek hayatta kalmaya çalışmalısınız. Topladığınız kaynakları, İmparatorluğunuzu geliştirmek adına kullanabilir veya üretim yapabilirsiniz. Ayrıca, dünyada bulunan efsanevi yaratıklarla mücadele etmek de oyuncuların başlıca hedeflerinden biridir diyebiliriz.

Kadim savaş alanlarında destansı savaşlar yapacaksınız. Savaşlarınızda kendi ordunuzu en doğru şekilde yönetip, oyunu tarzınıza en uygun silah seçmelisiniz. Yüzlerce farklı silah, zırh ve büyük ölçekli mühendislik ekipmanı arasından seçimlerinizi yaparak, tarafınızı en güçlü hale getirin

Myth of Empires İndir

Myth of Empires, etkileyici grafikler ve detaylı dünya tasarımı ile oyuncuların dikkatini çekmiş durumda. Bir yandan gerçekçi çevreler ve detaylı karakter modellemeleri sunarken, diğer yandan ise oyunun atmosferini güçlendiren etkileyici bir ses tasarımı sunuyor.

Eğer siz de kendi imparatorluğunuzu oluşturmak istiyorsanız, Myth of Empires indirin ve stratejinize uygun savaşlar yaparak galip gelin. Ayrıca, 16 seviye bulunan unvan sistemi ve 100’den fazla karakter başarımları ile birlikte karakterinizi gitgide güçlendirebilirsiniz. Güçlendirdiğiniz karakteri çok oyunculu sunucularda kullanarak, diğer oyuncularla savaşabilirsiniz.

Myth of Empires Sistem Gereksinimleri