Neon Blood, hızlı tempolu savaşlara ev sahipliği yapan bir 2.5D aksiyon-macera oyunudur.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2.5D piksel grafikleri içerisinde barındıran Neon Blood, oyunculara siberpunk temasında bir hikaye sunmaktadır. Hikaye boyunca Viridis sokaklarında ilerleyecek ve bir polis dedektifi rolünü üstleneceksiniz. Şehrin sakinlerini dinleyin, düşmanlarla savaşın ve şehri kurtarma görevinde kilit rol oynayın.

Neon Blood, elle çizilmiş ortamlara ve karakterlere sahiptir. Tamamen özgün olan görsellik, oyunculara retro tarzı grafikler sunuyor. Hepsi muhteşem bir karışımla oluşturulmuş sokaklarda ilerleyin ve tüm olayları çözün.

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Axel olarak oyuncular; ipuçlarını ortaya çıkarmak, bilgileri bir araya getirmek ve şehrin her iki yakasındaki kişileri sorgulamakla görevlendirilir. Şehirdeki kötü zenginlerin ve altta ezilen insanların eşitliğini sağlamak için görevleri yapın.

Oyunun hikayesini ve çizimlerini bir kenara bırakacak olursak; dövüş sistemiyle de iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Savaş sırasında etrafınızdaki eşyları kullanabilir, yeteneklerinizi kullanabilir veya yumruklarınızı konuşturabilirsiniz.

Siz de Neon Blood indirin ve hızlı tempolu siberpunk macerasına adım atın!

Neon Blood Sistem Gereksinimleri