Akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz NetBoom APK, AAA oyunları içerisinde barındıran bir bulut oyun platformudur.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

NetBoom APK ile mobil cihazlarınızda PC oyunlarını oynayabilirsiniz. Bulut oyun platformu olarak kullanıcıların karşısına çıkan NetBoom, favori PC oyunlarını kapsamlı bir şekilde sunmaktadır. GTA, Elden Ring, Fortnite, FIFA, NBA ve daha birçok yüksek grafikli oyunu mobil cihazlarınızda rahatlıkla deneyimleyebilirsiniz.

Her hafta yeni eklenen oyun kütüphanesi sayesinde aradığınız her şeyi kolayca bulabilirsiniz. Oyunları internet üzerinden oynadığınız için internet bağlantınızın iyi olması gerekiyor. Bulut platform olduğu için internet üzerinden bilgisayarlara bağlanarak oyunlarınızı seçeceksiniz.

İndirme ve kurulum olmadan, sadece oturum açın ve oyunlarınızı seçin. NetBoom APK, AAA oyunları bile Android cihazlarınıza taşımaktadır. Güzel grafiklerle, düşük oyun gecikmesiyle ve basit kontrollerle tüm oyunları deneyimleyebilirsiniz.

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Halihazırda sahip olduğunuz telefonunuzu üst düzey bir oyun bilgisayarına çevirebilirsiniz. Hareket halinde, otobüste, trende ve istediğiniz her yerde AAA oyunları oynayın!

En iyi oyun deneyimi yaşamak için telefonunuzun iyi bir internete sahip olması gerekiyor. 5 GHz WiFi ağına bağlanmanın yanı sıra, çeşitli donanımları da bluetooth ile cihazınıza bağlayabilirsiniz.

Siz de NetBoom APK indirin ve yüksek performanslı, düşük gecikmeli oyunları Android cihazlarınızda istediğiniz her yerden deneyimleyin!