Anonim bir şekilde insanların sana soru sormasını ister misin? İşte burada devreye NGL APK giriyor.

Abdullah Yılmaz - 39 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

NGL APK ile hikayeni paylaş ve bağlantı linkini ekleyerek insanlar sana soru sorsun. NGL APK ile birçok kişiyle etkileşimde bulunabilirsiniz. Kimi sorularının saçma olduğu kim soruların oldukça eleştirel bir soru sorma platformunda, insanların sana nasıl soru soracağı duruma göre değişiklik göstermektedir.

Bu nedenle kimleri uygulamayı beğenirken kimileri uygulamadan nefret etmektedir. Çünkü bazen saçma sorular karşına gelebilir. Ama kısmen de olsa iyi ve eleştirel sorularla başa çıkmak istiyorsan deneyebilirsin.

NGL APK İndir

Basit bir arayüze sahip olan uygulama aynı zamanda düşük bir depolama sistemine sahiptir. Uygulama içi satın alımların olduğunu da belirtmeden geçmeyelim ama uygulama ilk olarak ücretsizdir. Milyonlarca insanın burada buluştuğunu biliyor muydun? Yeni insanlarla tanış ve etkileşime geç.

İnsanlar sana en iyi arkadaşın kim, en çok sevdiğim müzik hangisi? Gibi sorular sorabilir. Sen de insanlara anonim bir şekilde soru sormak istiyorsan veya anonim kişilerin sana sorduğu sorulara cevap vermek istiyorsan NGL APK'yi indirip cihazlara kurabilirsin.

Anonim soru cevap platformu olan NGL aynı zamanda birçok kişiden olumlu yorum almış durumdadır. Sen de yeni insanlarla tanışmak istiyorsan veya merak ettiğin kişilerin ilgi alanlarına kulak veriyorsan NGL APK'yi deneyebilirsin.