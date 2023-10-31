Portalların çökmesi sonucunda mahsur kaldığınız Nightingale'da, hayatta kalın ve insanlığın son kalesi olan büyülü diyarı bulun.

Berkcan Aktürk - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gizli bir portal ağının çökmesi sonucunda dünyanın ötesinde bilinmeyen bir medeniyette mahsur kaldınız ve bu yerden kurtulmak için de savaşmanız gerekiyor. Nightingale oyununda, insanlığın son kalesi olan Nightingale diyarını bulmak için yolunuza başlayın ve Fae topraklarındaki zorluklarla mücadele verin.

Bataklıklarla, düşmanların olduğu karanlık yerlere ve parıldayan çöllere gitmeye hazırlıklı olun. Yemeğinizi pişirin, evinizi inşa edin ve karşınıza çıkan tüm zorluklarla yüzleşin. Oyundaki amacınız güçlü bir Realmwalker olmak ve boyutlararası portallarda gezinmek. Bu sayede insanlığın diyarını bulabilir ve kendinizi kurtarabilirsiniz.

Nightingale İndir

Hayatta kalmak için etkileyici bir arazi tasarlayın ve istediğiniz gibi inşa edin. Kaynaklarınızı büyütmeli ve ihtiyaçlarınızı karşılamak adına üretim yapmalısını. Yardımcı NPC'leri işe alın ve gelişmenize katkı sağlayın. Macera dolu bir yolculuğa başladığınız Nightingale'ı indirerek, görsel açıdan büyüleyici olan bu oyunu deneyimleyebilirsiniz.

Nightingale Sistem Gereksinimleri