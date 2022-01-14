Ninja Arashi 2 APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir karanlık temalı yüksek kalitede grafiklere sahip ninja oyunu.

Erkan Calp - 37 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ninja Arashi 2 APK efsane ninja oyununun devamı. 2. bölümde acımasız kötü gölge iblisi olan Dosu tarafından yaratılan donmuş hapishaneden sonunda kaçmayı başaran öfkeli ninja Arashi olarak oynuyorsunuz. Ninja Arashi 2, ninja becerilerinizi geliştirmenize ve oyun mekaniğinin derinliklerine inmenize olanak tanıyan rpg öğeleri içeriyor. Ninja oyunlarını seviyorsanız, Google Play Store’da seriye dönüşen Ninja Arashi’yi denemelisiniz.

Ninja Arashi 2 APK İndir

Her zaman bir ninja savaşçısı mı olmak istediniz? Ninja Arashi 2’de Arashi’ye oğlunu Dosu’dan kurtarma ve şeytani planını ilk ve son kez ortaya çıkarma yolculuğunda yardım ederken onlardan biri olacaksınız. Her şey ilk ninja oyununa göre daha zor olacak. Bu yüzden platform oyununda destansı bir yolculuğa çıkmadan önce kendinizi hazırlayın. Dosu ile tekrar yüzleşmeye ve onu yenmeye hazır mısınız? Arashi’nin hikayesini izleyin ve zafere ulaşmasına yardım edin.

Ninja Arashi 2, Black Panther’in ninja oyununun ikinci bölümü. Bu bölümde oğlunu bulmaya giden Arashi’ye yardım ediyorsunuz. Bu kolay olmayacak çünkü yol daha karmaşık hale getirilmiş. Dosu’yu bulup dövüşmesi için ona meydan okurken kayın, zıplayın. Hikaye modunda 4 rolle tamamlanması gereken 80 aşama var. Yeni mekanikler ve kullanılacak yeni yakın dövüş silahı var.