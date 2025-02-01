NINJA GAIDEN 2 Black'i indirerek Ryu Hayabusa'nın destansı macerasına katılın ve gelişmiş grafiklerle bu efsanevi oyunu yeniden keşfedin!

Kemal Tavus - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

NINJA GAIDEN 2 Black Koei Tecmo tarafından geliştirilmiş yayımlanmış bir aksiyon-macera Hack and Slash oyunudur. İlk olarak 2008 yılında piyasaya sürülen NINJA GAIDEN 2, 15 yıl aradan sonra Unreal Engine 5 kullanılarak grafiksel olarak yeniden düzenlenmiş ve "Black" sürümüyle oyuncuların beğenisine sunulmuştur.

Oyuncular, efsanevi "Dragon Sword"un varisi olan modern süper ninja Ryu Hayabusa rolünü üstlenirler. Dünya çapında çeşitli düşmanlarla savaşarak, Ryu'nun intikam arayışına tanık olurlar. Yüksek tempolu ve zorlu dövüş mekanikleriyle tanınan oyun, oyunculara akıcı ve tatmin edici bir aksiyon deneyimi sunar.

Unreal Engine 5 ile yeniden inşa edilen NINJA GAIDEN 2 Black, orijinal oyunun grafiklerini önemli ölçüde geliştirerek daha gerçekçi ve detaylı görseller sunar. Bu sayede hem yeni oyuncular hem de serinin hayranları için görsel açıdan tatmin edici bir deneyim sağlar.

NINJA GAIDEN serisine girmek isteyenler NINJA GAIDEN 2 Black ile bu seriye adım atabilir.

NINJA GAIDEN 2 Black İndir

Ryu Hayabusa'nın destansı macerasına katılmak ve gelişmiş grafiklerle bu efsanevi oyunu yeniden keşfetmek için NINJA GAIDEN 2 Black indirin!

NINJA GAIDEN 2 Black Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10/11, 64bit

: Windows 10/11, 64bit İşlemci : Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 3400G

: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 3400G Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, AMD Radeon RX 590 8GB VRAM 6GB

: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, AMD Radeon RX 590 8GB VRAM 6GB DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 85 GB kullanılabilir alan

: 85 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: 48000Hz 16bit