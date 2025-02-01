NINJA GAIDEN 2 Black
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 83.01 GB
- Üretici KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
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NINJA GAIDEN 2 Black'i indirerek Ryu Hayabusa'nın destansı macerasına katılın ve gelişmiş grafiklerle bu efsanevi oyunu yeniden keşfedin!
NINJA GAIDEN 2 Black Koei Tecmo tarafından geliştirilmiş yayımlanmış bir aksiyon-macera Hack and Slash oyunudur. İlk olarak 2008 yılında piyasaya sürülen NINJA GAIDEN 2, 15 yıl aradan sonra Unreal Engine 5 kullanılarak grafiksel olarak yeniden düzenlenmiş ve "Black" sürümüyle oyuncuların beğenisine sunulmuştur.
Oyuncular, efsanevi "Dragon Sword"un varisi olan modern süper ninja Ryu Hayabusa rolünü üstlenirler. Dünya çapında çeşitli düşmanlarla savaşarak, Ryu'nun intikam arayışına tanık olurlar. Yüksek tempolu ve zorlu dövüş mekanikleriyle tanınan oyun, oyunculara akıcı ve tatmin edici bir aksiyon deneyimi sunar.
Unreal Engine 5 ile yeniden inşa edilen NINJA GAIDEN 2 Black, orijinal oyunun grafiklerini önemli ölçüde geliştirerek daha gerçekçi ve detaylı görseller sunar. Bu sayede hem yeni oyuncular hem de serinin hayranları için görsel açıdan tatmin edici bir deneyim sağlar.
NINJA GAIDEN serisine girmek isteyenler NINJA GAIDEN 2 Black ile bu seriye adım atabilir.
NINJA GAIDEN 2 Black İndir
Ryu Hayabusa'nın destansı macerasına katılmak ve gelişmiş grafiklerle bu efsanevi oyunu yeniden keşfetmek için NINJA GAIDEN 2 Black indirin!
NINJA GAIDEN 2 Black Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10/11, 64bit
- İşlemci: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 3400G
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, AMD Radeon RX 590 8GB VRAM 6GB
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: 48000Hz 16bit
Özüne sadık kalınarak oluşturulmuş bir remake
Eski oyun çok iyi bir şekilde modernize edilmiş
Grafikler son derece iyi
Eşine benzerine zor rastlanır, ustalıkla oluşturulmuş oynanış
Bu tarz oyunlara alışkın olmayanlar için epey zorlayıcı olabilir