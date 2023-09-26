Noita ile benzersiz bir macera çıkın. Prosedürel olarak oluşturulmuş bu dünyada savaşın, keşfedin, eritin, yakın, dondurun ve buharlaştırın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bağımsız bir video oyun geliştiricisi olan Nolla Games tarafından yapılan bu oyun 2020 yılında yayınlandı. Dungeon Crawler ve roguelike türlerinin hoş bir karışımı olan bu oyunda bizleri Prosedürel olarak oluşturulmuş ve fizik tabanlı bir dünya bekliyor.

Bir hayli zor bir oyun olan Noita piksel grafikler ile oluşturulmuş bir dünyaya bizleri sokuyor. Dileidğimiz gibi yakıp yıkabildiğimiz bu oyunda dünyayı adeta biz şekillendiriyoruz.

Noita’nın oynanışı inanılmaz keyifli. Oyunda kullanabileceğiniz pek çok şey var. Noita tekrar oynayabilirliği çok yüksek, parasının hakkını veren son derece nadide bir yapım.

Noita mod desteği sayesinde çok daha eğlenceli bir oyuna dönüştürülebilir. Topluluğun yaptığı modlar sayesinde oyuncular, yeni büyüler, düşmanlar ve öğeler ekleyebilir. Oyun mekaniğini değiştiren modlar bile var. Noita’nın mod desteği sunması oldukça güzel.

Noita İndir

Siz de hemen Noita indirin ve bu sıra dışı oyunu deneyimleyin. Fizik tabanlı, prosedürel olarak oluşturulmuş bu dünyada dilediğiniz gibi ilerleyin.

Noita Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows Vista, 7, 8/8.1, 10

: Windows Vista, 7, 8/8.1, 10 İşlemci : Dual Core CPU, Intel i5 ya da daha iyisi

: Dual Core CPU, Intel i5 ya da daha iyisi Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : 512MB VRAM, OpenGL 3.0 desteği

: 512MB VRAM, OpenGL 3.0 desteği Depolama: 1600 MB kullanılabilir alan