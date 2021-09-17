Nonolive APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,191
- DOSYA BOYUTU 97.70 MB
- Üretici TANG INTERNET LIMITED
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Nonolive, 50 milyondan fazla indirme ile Google Play'deki en popüler canlı yayın uygulamaları arasında. Nonolive Android için ücretsiz!
Nonolive, birçok yüksek kaliteli sözleşmeli sunucuyu, amatör güzellikleri ve ileri seviye oyuncuları bir araya getiren küresel bir canlı yayın platformudur. Öne çıkan özeliği çevrimiçi gerçek zamanlı etkileşim. En sevdiğiniz bağlantı ile gerçek zamanlı sohbet edebilir ve duygularınızı diğer izleyicilerle paylaşabilirsiniz. Nonolive, Android Google Play Mağazası’ndaki en popüler canlı yayın ve görüntülü sohbet uygulamalarından biri.
Nonolive Nedir?
Nonolive, Dünyanın dilediğiniz yerinden sadece akıllı telefonunuzu kullanarak canlı yayın yapabilmenizi sağlayan bir mobil uygulama. Nonolive uygulaması, platformun alıcısı veya izleyicisi tarafından izlenebilen canlı sohbet veya video akışı yapmanızı sağlar.
Bu uygulamayı kullanmanın en büyük avantajı, mikrofon, ekstra ışık vb. herhangi bir aksesuar kullanmak zorunda olmamanız. Telefonunuzun verdiği özellikleri kullanarak iyi bir video çekebilirsiniz. Uygulama, videonun kalitesini iyileştirmek için renkleri, sesi vb. otomatik olarak dengeler. Videolar, PC ekranında tıpkı yüksek çözünürlüklü videolar gibi harika kalitede görünür. Google Play Mağazası’nda 4 puan ve 50 milyondan fazla indirmeye ulaşan canlı yayın platformu, tamamen ücretsiz olarak sohbet etmenize veya kendinizi dünyaya canlı olarak göstermenize yardımcı olur. Uygulama, izleyicileriniz tarafından verilen sanal hediyelerinizi kullanarak para kazanmaya ilişkin benzersiz bir özelliğe sahip. Uygulamanın öne çıkan özelliklerinden bahsedecek olursak;
- Favori oyunlarınızın yayınını yapın - Platformda bulunan çeşitli oyun canlı yayınlarının keyfini çıkarın. Videoları izleyerek oyunla ilgili yeni beceriler, ipuçları ve püf noktaları öğrenebilirsiniz. PUBG, PUBG Mobile, League of Legends, Clash of Clans, Minecraft, Garena Free Fire, Rules of Survival gibi oyunlar arasından seçim yapabilirsiniz.
- Canlı gösteriler - Nonolive’da müzik, dans, gizem, gerilim, soruşturma, romantizm, komedi, aşk hikayesi vb. türlerden en sevdiğiniz programları izleyebilirsiniz.
- Mobil canlı yayın - Uygulama, yalnızca cep telefonunuzu kullanarak video yapmanıza olanak tanır. Bu özellik, dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir zamanda canlı video yayını yapmak için kullanışlı imkanlar sağlar.
- Gerçek zamanlı etkileşim - Bu benzersiz özellik, canlı akış oturumunuzda izleyicilerinizle canlı etkinleşimleri kolaylaştırır. Ayrıca hayranlarınızdan sanal hediyeler alabilir ve bunu para kazanmak için kullanabilirsiniz.
Nonolive APK İndir
Nonolive Android telefonlara Google Play’den ücretsiz indirilebiliyor. Google Play yüklü olmayan Android telefonlar için alternatif Nonolive APK indirme bağlantısı verilmiştir. Uygulamayı yükledikten sonra kullanmak için hesap oluşturmanız gerekiyor. İstenilen bilgileri girerek hesabınızı oluşturduktan sonra video hazırlamaya başlayabilir veya platformda bulunan canlı videoları izleyebilirsiniz. Nonolive, PC’de bulunmamaktadır ancak BlueStacks gibi Android emülatörleri kullanarak Nonolive canlı yayınlarını bilgisayarınızdan da izleyebilirsiniz.
Dans gösterileri, keşfedilmemiş şarkıcılar, oyun dünyasında görmedikleriniz, komedi performansları, flaş haber görüntüleri, canlı eğitimler, merak edilen sahne arkası görüntüler… Birbirinden farklı canlı yayınlar Nonolive’da!
HUGOLA, DNZDEniz, Furkan Yiğit, OS Oyun Safı, OS Faruk TPC, OnurDoruk, Koray Yıldırım, MegaSound Gaming, KaraSakaL ve daha niceleri Nonolive’da yayında.
Popüler oyunlar 24 saat canlı yayınlanıyor. Milyarlarca hardcore ve sıradan oyuncuya katılın.
Dilediğiniz anda telefonunuzu kullanarak canlı videoları ve sevdiğiniz oyunları insanlarla paylaşabilirsiniz.
İzleyicilerinizle sohbet edebilir veya beğendiğiniz diğer yayıncılara hediyeler göndererek destek verebilirsiniz.
Müzik, dans, birbirinden güzel yayıncılar ve daha fazlası. Süper lig maçları, takımlar hakkında yorumlar futbol severlerle buluşuyor.
Nonolive
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 420
- DOSYA BOYUTU 55.00 MB
- Üretici TANG INTERNET LIMITED
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Keyifli zamanlar geçirebileceğiniz harika bir canlı yayın uygulaması
Nonolive, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir canlı yayın uygulamasıdır. Farklı ülkelerden insanlarla tanışıp iletişim kurabileceğiniz bir ortam sunan Nonolive ile keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz.
Son derece basit bir arayüze ve işlevsel özelliklere sahip olan Nonolive, kolay kullanımıyla dikkat çekiyor. Müzik videolarından oyun yayınlarına, dans şovlarından parti yayınlarına kadar pek çok farklı kategoride yayınlar izleme olanağı sağlayan Nonolive, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir uygulama diyebilirim. Canlı yayın izlemenin yanı sıra yayın da yapabileceğiniz uygulama, basit arayüzüyle karşımıza çıkıyor. Hızlı ve kolay bir kullanıma sahip olan uygulama ile farklı ülkelerden insanlarla tanışabiliyor ve sosyal arkadaşlıklar kurabiliyorsunuz. Binlerce farklı canlı yayını izleyip, aynı zamanda canlı yayın yapabileceğiniz bir sosyal uygulama olan Nonolive, unutulmaz tecrübeler yaşamanıza olanak sağlıyor. Kendi yeteneklerinizi paylaşayabileceğiniz ve anında etkileşim alabileceğiniz uygulama ile dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarla iletişime geçebiliyorsunuz. Mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir uygulama olan Nonolive'i sakın kaçırmayın.
Nonolive uygulamasını iOS cihazlarınızda ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.