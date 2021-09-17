Nonolive APK

Nonolive, 50 milyondan fazla indirme ile Google Play'deki en popüler canlı yayın uygulamaları arasında. Nonolive Android için ücretsiz!

Murat İşçi - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Nonolive, birçok yüksek kaliteli sözleşmeli sunucuyu, amatör güzellikleri ve ileri seviye oyuncuları bir araya getiren küresel bir canlı yayın platformudur. Öne çıkan özeliği çevrimiçi gerçek zamanlı etkileşim. En sevdiğiniz bağlantı ile gerçek zamanlı sohbet edebilir ve duygularınızı diğer izleyicilerle paylaşabilirsiniz. Nonolive, Android Google Play Mağazası’ndaki en popüler canlı yayın ve görüntülü sohbet uygulamalarından biri.

Nonolive Nedir?

Nonolive, Dünyanın dilediğiniz yerinden sadece akıllı telefonunuzu kullanarak canlı yayın yapabilmenizi sağlayan bir mobil uygulama. Nonolive uygulaması, platformun alıcısı veya izleyicisi tarafından izlenebilen canlı sohbet veya video akışı yapmanızı sağlar.

Bu uygulamayı kullanmanın en büyük avantajı, mikrofon, ekstra ışık vb. herhangi bir aksesuar kullanmak zorunda olmamanız. Telefonunuzun verdiği özellikleri kullanarak iyi bir video çekebilirsiniz. Uygulama, videonun kalitesini iyileştirmek için renkleri, sesi vb. otomatik olarak dengeler. Videolar, PC ekranında tıpkı yüksek çözünürlüklü videolar gibi harika kalitede görünür. Google Play Mağazası’nda 4 puan ve 50 milyondan fazla indirmeye ulaşan canlı yayın platformu, tamamen ücretsiz olarak sohbet etmenize veya kendinizi dünyaya canlı olarak göstermenize yardımcı olur. Uygulama, izleyicileriniz tarafından verilen sanal hediyelerinizi kullanarak para kazanmaya ilişkin benzersiz bir özelliğe sahip. Uygulamanın öne çıkan özelliklerinden bahsedecek olursak;

Favori oyunlarınızın yayınını yapın - Platformda bulunan çeşitli oyun canlı yayınlarının keyfini çıkarın. Videoları izleyerek oyunla ilgili yeni beceriler, ipuçları ve püf noktaları öğrenebilirsiniz. PUBG, PUBG Mobile, League of Legends, Clash of Clans, Minecraft, Garena Free Fire, Rules of Survival gibi oyunlar arasından seçim yapabilirsiniz.

Canlı gösteriler - Nonolive’da müzik, dans, gizem, gerilim, soruşturma, romantizm, komedi, aşk hikayesi vb. türlerden en sevdiğiniz programları izleyebilirsiniz.

Mobil canlı yayın - Uygulama, yalnızca cep telefonunuzu kullanarak video yapmanıza olanak tanır. Bu özellik, dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir zamanda canlı video yayını yapmak için kullanışlı imkanlar sağlar.

Gerçek zamanlı etkileşim - Bu benzersiz özellik, canlı akış oturumunuzda izleyicilerinizle canlı etkinleşimleri kolaylaştırır. Ayrıca hayranlarınızdan sanal hediyeler alabilir ve bunu para kazanmak için kullanabilirsiniz.

Nonolive APK İndir

Nonolive Android telefonlara Google Play’den ücretsiz indirilebiliyor. Google Play yüklü olmayan Android telefonlar için alternatif Nonolive APK indirme bağlantısı verilmiştir. Uygulamayı yükledikten sonra kullanmak için hesap oluşturmanız gerekiyor. İstenilen bilgileri girerek hesabınızı oluşturduktan sonra video hazırlamaya başlayabilir veya platformda bulunan canlı videoları izleyebilirsiniz. Nonolive, PC’de bulunmamaktadır ancak BlueStacks gibi Android emülatörleri kullanarak Nonolive canlı yayınlarını bilgisayarınızdan da izleyebilirsiniz.

Dans gösterileri, keşfedilmemiş şarkıcılar, oyun dünyasında görmedikleriniz, komedi performansları, flaş haber görüntüleri, canlı eğitimler, merak edilen sahne arkası görüntüler… Birbirinden farklı canlı yayınlar Nonolive’da!

HUGOLA, DNZDEniz, Furkan Yiğit, OS Oyun Safı, OS Faruk TPC, OnurDoruk, Koray Yıldırım, MegaSound Gaming, KaraSakaL ve daha niceleri Nonolive’da yayında.

Popüler oyunlar 24 saat canlı yayınlanıyor. Milyarlarca hardcore ve sıradan oyuncuya katılın.

Dilediğiniz anda telefonunuzu kullanarak canlı videoları ve sevdiğiniz oyunları insanlarla paylaşabilirsiniz.

İzleyicilerinizle sohbet edebilir veya beğendiğiniz diğer yayıncılara hediyeler göndererek destek verebilirsiniz.

Müzik, dans, birbirinden güzel yayıncılar ve daha fazlası. Süper lig maçları, takımlar hakkında yorumlar futbol severlerle buluşuyor.