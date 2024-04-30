Nora Wanna Rise
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 1
- DOSYA BOYUTU 11.72 GB
- Üretici Geno Software
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Nora Wanna Rise, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz parkur oyunları arasında yerini alıyor. Tarihi yapılar arasında parkur yapın ve yerden uzaya kadar tırmanmaya çalışın.
Geno Software tarafından geliştirilen Nora Wanna Rise, oyuncuların sınırlarını zorlayan bir parkur oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde popüler olan parkur oyunları, farklı isimlerle sürekli karşımıza çıkmaya devam ediyor. Sezgisel oyun mekanikleri, gerçekçi fizik yapısı ve çeşitli ortamlarda tırmanma deneyimi bu oyunların özelliklerini yansıtan ana unsurlardır.
Her ortam, oyuncuların farklı tırmanma zorluklarını deneyimlemesine ve becerilerini geliştirmesine yol açar. Bu sayede antik yapılardan uzayda gezinmeye kadar tırmanabilir ve çeşitli parkur bulmacalarını çözebilirsiniz.
Nora Wanna Rise, türünün de verdiği zorlukla birlikte oyuncuları sıkacak düzeydedir. Düştüğünüz anda her şeye tekrardan başlamanız gerekiyor. Bu nedenle zıplamalarınızda ve kontrollerinizde fazlasıyla dikkatli olmalısınız. İlk anlarda kontroller ve karakterin geri dönüş animasyonları biraz farklı bir hava yaratsa da, giderek alışacağınızı söyleyebiliriz.
Nora Wanna Rise İndir
Ustalaşarak her ortamda parkur yapabileceğiniz Nora Wanna Rise'ı indirin ve siz de yerden uzaya kadar tırmanmaya çalışın. Tarihi ortamları ciddi bir sessizlik ve zorlukla anlatan bu oyunda, çeşitli tarihi ortamları gezecek ve onların üzerinden ilerlemeye çalışacaksınız.
Nora Wanna Rise Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-Bit)
- İşlemci: Intel Core i5-6600@3,1 GHz veya AMD R5 1600X @ 3,5 GHz veya eşdeğeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2070 veya eşdeğeri
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan