Nora Wanna Rise, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz parkur oyunları arasında yerini alıyor. Tarihi yapılar arasında parkur yapın ve yerden uzaya kadar tırmanmaya çalışın.

Berkcan Aktürk - 13 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Geno Software tarafından geliştirilen Nora Wanna Rise, oyuncuların sınırlarını zorlayan bir parkur oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde popüler olan parkur oyunları, farklı isimlerle sürekli karşımıza çıkmaya devam ediyor. Sezgisel oyun mekanikleri, gerçekçi fizik yapısı ve çeşitli ortamlarda tırmanma deneyimi bu oyunların özelliklerini yansıtan ana unsurlardır.

Her ortam, oyuncuların farklı tırmanma zorluklarını deneyimlemesine ve becerilerini geliştirmesine yol açar. Bu sayede antik yapılardan uzayda gezinmeye kadar tırmanabilir ve çeşitli parkur bulmacalarını çözebilirsiniz.

Nora Wanna Rise, türünün de verdiği zorlukla birlikte oyuncuları sıkacak düzeydedir. Düştüğünüz anda her şeye tekrardan başlamanız gerekiyor. Bu nedenle zıplamalarınızda ve kontrollerinizde fazlasıyla dikkatli olmalısınız. İlk anlarda kontroller ve karakterin geri dönüş animasyonları biraz farklı bir hava yaratsa da, giderek alışacağınızı söyleyebiliriz.

Nora Wanna Rise İndir

Ustalaşarak her ortamda parkur yapabileceğiniz Nora Wanna Rise'ı indirin ve siz de yerden uzaya kadar tırmanmaya çalışın. Tarihi ortamları ciddi bir sessizlik ve zorlukla anlatan bu oyunda, çeşitli tarihi ortamları gezecek ve onların üzerinden ilerlemeye çalışacaksınız.

Nora Wanna Rise Sistem Gereksinimleri