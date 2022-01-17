Ocean Is Home APK Android oyununda ıssız adada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Adada hayatta kalma oyunu ücretsiz ve internetsiz oynanabiliyor.

Erkan Calp - 54 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ocean Is Home APK, ıssız bir adaya düşen adamın hayatını yaşamaya çalıştığınız mobil macera oyunu. Android adada hayatta kalma oyunlarından Ocean Is Home Survival Island’de yiyecek aramanız, bir ev inşa etmeniz, yaşamak için gerekli şeyleri toplamanız ve üretmeniz gerekiyor. Tek hedefiniz hayatta kalmak!

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Issız bir adada hayatta kalmak için gerekenlere sahip misiniz? Birdy Dog Studio’nun ıssız bir adada kalmış adam rolünü üstlendiğiniz simülasyon oyunu Ocean Is Home'da test edin. Burada hedefiniz hayatta kalmak. Yiyecek arama, bir barınak inşa etme, çeşitli araç ve silahları yapma ve daha fazlasını gerektiriyor. Bunu yapmak kolay olmayacak çünkü sadece bir bıçağınız var.

Ocean Is Home, öğretici bölümü içermemesiyle diğer simülasyon oyunlarından ayrılıyor. Oyuna başlamadan önce neler yapmanız gerektiğine ilişkin detaylı talimatlar veriliyor. Gerçek oyuna geçtiğinizde birinci şahıs hayatta kalma oyununda neler yapmanız gerektiğini bulmak kolay oluyor.

Diğer hayatta kalma simülasyon oyunları gibi kaynaklardan yararlanmak ve hayatta kalmak zorundasınız. Başlangıçta yalnızca bir bıçakla donanıyorsunuz. Ağaçtan biraz odun toplamak ya da yemek için bir hayvanı öldürmek için bıçağını kullanabilirsiniz. Taşlar, muzlar, odun ve fazlası gibi yerlerden toplayabileceğiniz bazı şeyler var. Topladıklarınızı bir şeyler yapmak için kullanabilirsiniz. Araçlar, silahlar ve hatta bir ev inşa edebilirsiniz. Adada nerede olduğunuzu görmek için haritayı kullanabilirsiniz. Adada tekne ve araba var ancak hemen sevinmeyin; yakıtları sınırlı.