Odnoklassniki Android uygulaması ile ücretsiz olarak Rusya ve çevre ülkelerdeki insanlarla arkadaş olabilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Odnoklassniki, Rusya ve eski doğu bloğu ülkelerinde yaşayanların kullandıkları en popüler sosyal ağlar arasında yer alıyor ve bu ülkelerin vatandaşlarının Facebook kullanımından ziyade bu tip özelleştirilmiş servisleri tercih ettikleri biliniyor. Facebook ile çok sayıda benzerliğe sahip olan ve genellikle eski sovyet ülkeleri vatandaşlarının tercih ettiği Odnoklassniki tabii ki ülkemiz kullanıcıları tarafından da merakla takip ediliyor.

Ülkemizde pek de popüler bir konumda yer almayan Odnoklassniki Rusya gibi ülkelerde oldukça popüler bir sosyal platformudur. Ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen uygulama içerisinde kullanıcılar resim paylaşabilecek, arkadaş edinebilecek, sohbet edebilecek, arkadaşlarıyla iletişime geçebilecekler.

Odnoklassniki İndir Android

Eğer Android akıllı telefon ve tabletlerinizde de Odnoklassniki'ye ulaşmak ve arkadaşlarınızla iletişimde kalmak istiyorsanız servisin hazırladığı resmi uygulama işinizi görecektir. Web arayüzünde bulabileceğiniz neredeyse tüm işlevlere Android versiyonundan da erişebiliyor, böylece her an olanlardan haberdar olabiliyorsunuz. Uygulamayla yapabileceklerinizi kısaca listelemek gerekirse;

Arkadaş ekleme ve göz atma

Fotoğraf paylaşma

Durum bildirimi paylaşma

Beğenme, yorum yapma

Müzik Dinleme

Check-in yapma

Mesajlaşma

Diğer özellikler

Oldukça güzel bir arayüzle hazırlanmış uygulamayı kullanmak çok kolay fakat maalesef Türkçe dil desteği bulunmuyor. Ücretsiz olarak sunulması sayesinde tüm Odnoklassniki üyeleri uygulamadan giriş yapabilir ve uygulamayı deneyebilirler.

Yeni bir sosyal ağ uygulaması arayan kullanıcıların kesinlikle göz atmaları gerekenler arasında yer alıyor.

Odnoklassniki APK Özellikleri