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Odnoklassniki

Odnoklassniki

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 131,681
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Odnoklassniki Ltd
  • İndir

Odnoklassniki Android uygulaması ile ücretsiz olarak Rusya ve çevre ülkelerdeki insanlarla arkadaş olabilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir
Yiğit Ekim Demir -

Odnoklassniki, Rusya ve eski doğu bloğu ülkelerinde yaşayanların kullandıkları en popüler sosyal ağlar arasında yer alıyor ve bu ülkelerin vatandaşlarının Facebook kullanımından ziyade bu tip özelleştirilmiş servisleri tercih ettikleri biliniyor. Facebook ile çok sayıda benzerliğe sahip olan ve genellikle eski sovyet ülkeleri vatandaşlarının tercih ettiği Odnoklassniki tabii ki ülkemiz kullanıcıları tarafından da merakla takip ediliyor.

Ülkemizde pek de popüler bir konumda yer almayan Odnoklassniki Rusya gibi ülkelerde oldukça popüler bir sosyal platformudur. Ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen uygulama içerisinde kullanıcılar resim paylaşabilecek, arkadaş edinebilecek, sohbet edebilecek, arkadaşlarıyla iletişime geçebilecekler. 

Odnoklassniki İndir Android

Eğer Android akıllı telefon ve tabletlerinizde de Odnoklassniki'ye ulaşmak ve arkadaşlarınızla iletişimde kalmak istiyorsanız servisin hazırladığı resmi uygulama işinizi görecektir. Web arayüzünde bulabileceğiniz neredeyse tüm işlevlere Android versiyonundan da erişebiliyor, böylece her an olanlardan haberdar olabiliyorsunuz. Uygulamayla yapabileceklerinizi kısaca listelemek gerekirse;

  • Arkadaş ekleme ve göz atma
  • Fotoğraf paylaşma
  • Durum bildirimi paylaşma
  • Beğenme, yorum yapma
  • Müzik Dinleme
  • Check-in yapma
  • Mesajlaşma
  • Diğer özellikler

Oldukça güzel bir arayüzle hazırlanmış uygulamayı kullanmak çok kolay fakat maalesef Türkçe dil desteği bulunmuyor. Ücretsiz olarak sunulması sayesinde tüm Odnoklassniki üyeleri uygulamadan giriş yapabilir ve uygulamayı deneyebilirler.

Yeni bir sosyal ağ uygulaması arayan kullanıcıların kesinlikle göz atmaları gerekenler arasında yer alıyor.

Odnoklassniki APK Özellikleri

  • Futbol Yayını: La Liga ve Serie A'nın ücretsiz maçlarını izleyin. 2020/21 İspanya ve İtalya futbol şampiyonası yayınlarını takip edin. Önemli maçların spor yayınları ve prömiyerleri ve maçlardaki en güzel anların videolarını izleyin.
  • Haberleşme: Fotoğraf yükleyin, canlı yayın yapın, ilgi duyduğunuz topluluklara katılın veya kendi gruplarınızı kurun. Duygularınızı paylaşın ve yorumlar, sanal hediyeler, kartlar, çıkartmalar aracılığıyla kendinizi ifade edin. Sevdiklerinizi sesli ve görüntülü olarak (100'e kadar katılımcı ekleyebilir ve ekranı paylaşabilirsiniz) arayın. Artırılmış gerçeklik yüz efektlerini kullanın, arka planı bulanıklaştırın ve her mesafeden arkadaşlarınıza daha yakın olun.
  • Eğlence: Haber akışını takip edin, dünyada neler olup bittiğini ve arkadaşlarınızın neyle ilgilendiğini ilk siz öğrenin. Benzer fikirlere sahip blog yazarlarına abone olun ve yayınlarını izleyin. İstediğiniz yerde konserler, spor etkinlikleri, röportajlar ve talk şovları izleyin. Milyonlarca ürün arasından istediğiniz seçin ve doğrudan uygulamadan satın alın. Müzik dinleyin, yeni albümleri takip edin ve akışınıza düşen hit parçaları paylaşın. Binlerce farklı tür arasında seçim yaparak akıllı telefonunuzda heyecan verici oyunlar oynayın.
  • İş: OK'de bir iş ekosistemi oluşturuldu. Ürün, hizmet veya işletmenizi doğrudan uygulama üzerinden tanıtabilirsiniz. Hem kişisel iş profilinizden hem de grup adına iş yapabilirsiniz. Tanıtım için basit arayüze sahip OK reklam ofisini kullanın. İşletme profilinizden ziyaretler ve kullanıcı katılımıyla ilgili detaylı istatistikleri takip edin. Kullanıcıların sizi doğrudan uygulama içinden arayabilmesi veya normal görüntülü ve sesli aramaları kullanabilmesi için sanal telefon bağlayın.