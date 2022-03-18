Odnoklassniki
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 131,681
- Üretici Odnoklassniki Ltd
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Odnoklassniki Android uygulaması ile ücretsiz olarak Rusya ve çevre ülkelerdeki insanlarla arkadaş olabilirsiniz.
Odnoklassniki, Rusya ve eski doğu bloğu ülkelerinde yaşayanların kullandıkları en popüler sosyal ağlar arasında yer alıyor ve bu ülkelerin vatandaşlarının Facebook kullanımından ziyade bu tip özelleştirilmiş servisleri tercih ettikleri biliniyor. Facebook ile çok sayıda benzerliğe sahip olan ve genellikle eski sovyet ülkeleri vatandaşlarının tercih ettiği Odnoklassniki tabii ki ülkemiz kullanıcıları tarafından da merakla takip ediliyor.
Ülkemizde pek de popüler bir konumda yer almayan Odnoklassniki Rusya gibi ülkelerde oldukça popüler bir sosyal platformudur. Ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen uygulama içerisinde kullanıcılar resim paylaşabilecek, arkadaş edinebilecek, sohbet edebilecek, arkadaşlarıyla iletişime geçebilecekler.
Odnoklassniki İndir Android
Eğer Android akıllı telefon ve tabletlerinizde de Odnoklassniki'ye ulaşmak ve arkadaşlarınızla iletişimde kalmak istiyorsanız servisin hazırladığı resmi uygulama işinizi görecektir. Web arayüzünde bulabileceğiniz neredeyse tüm işlevlere Android versiyonundan da erişebiliyor, böylece her an olanlardan haberdar olabiliyorsunuz. Uygulamayla yapabileceklerinizi kısaca listelemek gerekirse;
- Arkadaş ekleme ve göz atma
- Fotoğraf paylaşma
- Durum bildirimi paylaşma
- Beğenme, yorum yapma
- Müzik Dinleme
- Check-in yapma
- Mesajlaşma
- Diğer özellikler
Oldukça güzel bir arayüzle hazırlanmış uygulamayı kullanmak çok kolay fakat maalesef Türkçe dil desteği bulunmuyor. Ücretsiz olarak sunulması sayesinde tüm Odnoklassniki üyeleri uygulamadan giriş yapabilir ve uygulamayı deneyebilirler.
Yeni bir sosyal ağ uygulaması arayan kullanıcıların kesinlikle göz atmaları gerekenler arasında yer alıyor.
Odnoklassniki APK Özellikleri
- Futbol Yayını: La Liga ve Serie A'nın ücretsiz maçlarını izleyin. 2020/21 İspanya ve İtalya futbol şampiyonası yayınlarını takip edin. Önemli maçların spor yayınları ve prömiyerleri ve maçlardaki en güzel anların videolarını izleyin.
- Haberleşme: Fotoğraf yükleyin, canlı yayın yapın, ilgi duyduğunuz topluluklara katılın veya kendi gruplarınızı kurun. Duygularınızı paylaşın ve yorumlar, sanal hediyeler, kartlar, çıkartmalar aracılığıyla kendinizi ifade edin. Sevdiklerinizi sesli ve görüntülü olarak (100'e kadar katılımcı ekleyebilir ve ekranı paylaşabilirsiniz) arayın. Artırılmış gerçeklik yüz efektlerini kullanın, arka planı bulanıklaştırın ve her mesafeden arkadaşlarınıza daha yakın olun.
- Eğlence: Haber akışını takip edin, dünyada neler olup bittiğini ve arkadaşlarınızın neyle ilgilendiğini ilk siz öğrenin. Benzer fikirlere sahip blog yazarlarına abone olun ve yayınlarını izleyin. İstediğiniz yerde konserler, spor etkinlikleri, röportajlar ve talk şovları izleyin. Milyonlarca ürün arasından istediğiniz seçin ve doğrudan uygulamadan satın alın. Müzik dinleyin, yeni albümleri takip edin ve akışınıza düşen hit parçaları paylaşın. Binlerce farklı tür arasında seçim yaparak akıllı telefonunuzda heyecan verici oyunlar oynayın.
- İş: OK'de bir iş ekosistemi oluşturuldu. Ürün, hizmet veya işletmenizi doğrudan uygulama üzerinden tanıtabilirsiniz. Hem kişisel iş profilinizden hem de grup adına iş yapabilirsiniz. Tanıtım için basit arayüze sahip OK reklam ofisini kullanın. İşletme profilinizden ziyaretler ve kullanıcı katılımıyla ilgili detaylı istatistikleri takip edin. Kullanıcıların sizi doğrudan uygulama içinden arayabilmesi veya normal görüntülü ve sesli aramaları kullanabilmesi için sanal telefon bağlayın.
Odnoklassniki
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,920
- DOSYA BOYUTU 27.90 MB
- Üretici Odnoklassniki Ltd
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Odnoklassniki, Rusya tabanlı olarak kurulan ve kısa sürede tahmin edilenden çok daha fazla büyüyen bir sosyal ağ platformu.
Odnoklassniki, ilk olarak çıkardığı Android uygulamasından sonra iOS uygulamasını da yayınlayan bir sosyal ağ uygulaması. Ücretsiz olarak kullanım şansı sunan Odnoklassniki, Rusya merkezli kurulan bir servis. Bildiğiniz üzere Rusya ve civarınaki ülkeler Facebook'u kullanmak yerine benzer türde geliştirilen yerel uygulamalar kullanmayı tercih ediyorlar. Bu nedenle oldukça fazla kullanıcı sayısına sahip olan Odnoklassniki, bir anda çığ gibi büyüyebiliyor.
İngilizce dil desteği bulunan uygulama, web sitesi üzerinden ulaşabileceğiniz özelliklerin de bir çoğuna sahip durumda. Fakat İngilizce bilseniz bile, uygulama üzerindeki pek çok kişi Rus yada benzeri ülkelerden olacağı için Ruısya bilmiyorsanız, iletişime geçmekte zorlanabilirsiniz.
Yeni ve enterasan şeyler keşfetmenizi sağlayan uygulama, arkadaşlarınız ve aileniz ile daima iletişim halinde olmanızı da sağlıyor. Farklı farklı fotoğraflar yükleyerek uygulama içerisinde filtreleme ve düzenleme ayarlarından daha güzel hale getirerek profilinize koyabiliyorsunuz.
Video konusunda da başarılı olan sosyal ağ, popüler videoları izlemenizi yada kendi videolarınızı yüklemenizi sağlıyor. Bunun dışında en son haberleri okuyarak siz de gruplara dahil olup sohbet edebiliyor ve yeni kişiler ile tanışabiliyorsunuz. Son olarak arkadaşlarınızı ücretsiz olarak arama özelliği ise en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Çok fazla kullanmamama rağmen oldukça başarılı bir uygulama olduğunu söyleyebilirim.
Ülkemizdeki erkeklerin Rus kızlarına olan düşkünlüğünü bilmeyeniniz yoktur. Durum böyle olunca Rus kızları ile dolu olan bir uygulamanın da ülkemizdeki kullanım rakamları hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Fakat yazının başında da dile getirdiğim gibi İngilizce ve Rusça bilmiyorsanız iletişime geçme şansınız sıfır gibi bir şey. Eğer sadece İngilizce biliyorsanız yine çok fazla zorluk çekebilirsiniz. Rusça biliyorsanız, rahatlıkla herkesle sohbet edebilir ve tanışabilirsiniz.