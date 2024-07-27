Oh Deer
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- Üretici Cozy Cabin Studios
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Oh Deer, değişik bir saklambaç deneyimi oyunculara sunan bir avcılık oyunudur.
Bir oyuncunun avcı olarak, diğer oyuncuların ise geyik olarak oynadığı Oh Deer oyununda, eğlenceli bir saklambaç deneyimi yaşayacaksınız. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bu saklambaç oyununda, avcının rolü gece çökmeden önce sahte geyikleri bulup elemek olacaktır.
Ancak tüm bunları yaparken öldürdüğünüz geyiğin normal bir geyik mi yoksa insan mı olduğunu bilemeyeceksiniz. Sadece hareketleri analiz edin ve en doğru kararı vererek okunuzu kullanın.
Yaşam ile ölüm arasında gidip gelen geyiklerin görevi; avcıya yakalanmadan hayatta kalmak ve açlıkla mücadele etmektir. Harita etrafına dağılmış olan AI geyiklerin arasına karışın, yemek yiyin ve avcılara asla yakalanmayın.
haritada saklanmak için birçok alan bulunuyor. Çok sayıda ağaç, çalı ve yapıları kullanarak kolaylıkla saklanabilirsiniz. Lakin tek başınıza gezinirken avcıya yakalanmayın ve kendinizden şüphe ettirmeyin.
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Siz de arkadaşlarınızla saklambaç oyunu oynamak ve keyifli dakikalar yaşamak istiyorsanız, Oh Deer indirebilirsiniz.
Oh Deer Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit (latest update)
- İşlemci: Intel Core i5-7400 veya AMD Ryzen 5 1400
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 ya da AMD RX 580
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı