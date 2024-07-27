Oh Deer, değişik bir saklambaç deneyimi oyunculara sunan bir avcılık oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir oyuncunun avcı olarak, diğer oyuncuların ise geyik olarak oynadığı Oh Deer oyununda, eğlenceli bir saklambaç deneyimi yaşayacaksınız. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bu saklambaç oyununda, avcının rolü gece çökmeden önce sahte geyikleri bulup elemek olacaktır.

Ancak tüm bunları yaparken öldürdüğünüz geyiğin normal bir geyik mi yoksa insan mı olduğunu bilemeyeceksiniz. Sadece hareketleri analiz edin ve en doğru kararı vererek okunuzu kullanın.

Yaşam ile ölüm arasında gidip gelen geyiklerin görevi; avcıya yakalanmadan hayatta kalmak ve açlıkla mücadele etmektir. Harita etrafına dağılmış olan AI geyiklerin arasına karışın, yemek yiyin ve avcılara asla yakalanmayın.

haritada saklanmak için birçok alan bulunuyor. Çok sayıda ağaç, çalı ve yapıları kullanarak kolaylıkla saklanabilirsiniz. Lakin tek başınıza gezinirken avcıya yakalanmayın ve kendinizden şüphe ettirmeyin.

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Siz de arkadaşlarınızla saklambaç oyunu oynamak ve keyifli dakikalar yaşamak istiyorsanız, Oh Deer indirebilirsiniz.

Oh Deer Sistem Gereksinimleri