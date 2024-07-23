OPG: Clan Wars
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 14.65 GB
- Üretici AnarchyGames
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Tatmin edici bir FPS deneyimi yaşatan OPG: Klan Savaşları, açık dünyada rakiplerle mücadele edebileceğiniz bir aksiyon oyunudur.
OPG: Klan Savaşları, basit grafiklere ve oynanışa sahip olan bir açık dünya nişancı oyunudur. Belirli bir alan üzerinde ister arkadaşlarınızla isterseniz de tek başınıza oynayabileceğiniz OPG: Clan Wars, henüz daha piyasaya sürülmüş durumda değildir.
Çeşitli oyun modlarını içerisinde barındıran bu oyun, silahları, araçları ve farklı toplanabilir kaynaklarıyla oyunculara craft sistemini tatmin edici bir şekilde sunmayı başarıyor. Tabii her ne kadar orta düzeyde sistemlere sahip olsa da aldığınız hazdan memnun olacağınızı söyleyebiliriz.
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Modern otomatik silahlardan tabancalara, patlayıcılardan çeşitli tuzaklara kadar her türlü savaş aletini bulabilirsiniz. Envanterinize en iyi kombinasyonu yerleştirin ve rakiplerinize karşı hem uzak hem de yakın mesafede üstün olun.
Açık dünyada bir yerden bir yere koşmak elbette zorlayıcı olabilir. Lakin oyunun içerisinde bulunan arabalar ve kamyonlar, hızlı bir şekilde hareket etmenize olanak tanımaktadır. Düşmanlarınıza karşı her türlü avantajı kullanın ve takımınızla birinci olun!
Siz de OPG: Klan Savaşları indirin ve özel operasyonlarda arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli bir FPS deneyimi yaşayın.
OPG: Klan Savaşları Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel or AMD processor, 2.5 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 470 GTX ya da AMD Radeon 6870 HD
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan