ORDER 13 depo görevlisini konu alan bir hayatta kalma korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 14 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Siparişleri paketlemekle görevli olan bir depo görevlisi olarak oynadığınız ORDER 13, sürükleyici korku oyunları arasında yerini almaktadır. Deponun sessiz ve karanlık atmosferiyle birlikte hem işinizi yapacak, hem de korkmaya devam edeceksiniz.

Bulunduğunuz depoda sizden başka kimse çalışmıyor. Sadece tek arkadaşınız olan sadık bir kediyle birlikte bu serüveni deneyimleyeceksiniz. Depoya gelen her siparişi inceleyin, ürünleri almak için depoya gidin ve etrafınızdaki gölgelerden kaçın.

Depoya indikten sonra oyalanmamalısınız. Oyalanırsanız gölgeler çoğalır ve daha da tehlikeli bir hal almaya başlar. Oyunculara sürekli yeni görev sunan ORDER 13'te, sürekli depoya inecek ve deponun en derin kısımlarını keşfedeceksiniz.

ORDER 13 İndir

Bulunduğunuz işletmeye talep giderek artmaktadır. Bu da sizi deponun derin kısımlarına gitmekle mahkum eder. Yeni alanların kilidini açın, depoyu keşfedin ve içerisindeki karanlık gizemi ortaya çıkarın.

Tehlikenin her adımda arkanızda olduğunu hissettiğiniz ORDER 13'ü indirin ve siz de psikolojik korku deneyimi yaşayın!

ORDER 13 Sistem Gereksinimleri