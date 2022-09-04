Outcast 2'nin çıkış tarihi yakında duyurulacak.

Doğukan Çağlakpınar - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2022'nin üçüncü çeyreğine girdiğimiz şu günlerde oyun dünyasında gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Birbirinden farklı oyunlar Steam, Epic Store, PS Store gibi farklı mecralarda milyonlarca kopya satmaya devam ederken yepyeni oyunlarda duyuruldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Gamescom oyun etkinliği birbirinden çarpıcı oyunlara ev sahipliği yaparken dünyaca ünlü geliştiricilerde sunumları ile oyun dünyasını salladılar. THQ Nordic isimli ünlü oyun yayıncısı oyun etkinliğinde yepyeni oyunlarını tanıttı. Oyuncuların meraklı gözlerle takip ettiği sunumda, Outcast isimli oyunun ikinci sürümü de oyunculara gösterildi. Günümüzde Steam üzerinde sergilenmeye devam edilen Outcast 2, ne zaman lansmana çıkacak bilinmezken, oyuncular tarafından da merakla beklenmeye başlandı.

Outcast 2 Özellikleri

Çarpıcı bir dünya,

Fantastik canlılar,

Tek oyunculu,

Açık dünya eşliğinde oynanış,

Keşfedilebilir pek çok içerik,

Efsanevi müzikler,

Gizli tapınaklar,

Vahşi yaşam,

Kişisel silahlar oluşturma,

Appeal Studios tarafından geliştirilmeye devam edilen Outcast 2, açık bir dünyaya sahip olacak. Titizlikle hazırlanmış grafikler eşliğinde oynanabilecek olan yapımda aksiyon ve macera yüklü bir oynanış yer alacak. İnternet gerektirmeden hikaye bazlı olarak oynanacak Outcast 2'de 12 farklı dil desteği bulunacak. Ancak bu dil seçenekleri arasında ne yazık ki Türkçe dil desteğinin yer almayacağını unutmadan belirtelim. Muhteşem açık dünyasında fantastik canlıları karşımıza çıkaracak olan oyunda kendi silahlarımızı tasarlayabilecek, düzinelerce modülü bir araya getirebileceğiz. Sınır olmadan gizemli bir dünyayı keşfedebileceğimiz oyunda Outcast'in orijinal bestecisi Lennie Moore'un hazırladığı müzikleri de dinleme fırsatı bulacağız.

Gizemli tapınaklar arasında dolaşabileceğimiz oyunda vahşi yaşamdan da çeşitli izler karşımıza çıkaracak içerikler arasında yer alıyor.

Outcast 2 İndirTHQ Nordic tarafından yayınlanacak olan Outcast 2 hem konsol hem de bilgisayar platformunda oynanacak. Zengin

içeriği ile oyuncuları kendine hayran bırakacak olan yapım, yakında çıkış tarihini duyuracak.

Outcast 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10, 64 Bit

İşlemci: tbd

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: tbd

DirectX: Sürüm 11

Outcast 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri