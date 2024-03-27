Outpost: Infinity Siege, sürdürülebilirlik açısından oyunculara yetersiz oynanış sunsa da bilgisayarlarınızda keyif alarak oynayabileceğiniz tempolu FPS oyunları arasında yerini alıyor.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Team Ranfer tarafından geliştirilip Lightning Games tarafından yayınlanan Outpost: Infinity Siege, oyunculara aksiyon dolu bir FPS deneyimi yaşatıyor. Kule savunmasından üs inşalarına kadar her türlü olanağı oyunculara sunan geliştiriciler, benzersiz niteliklere sahip silahları da içerisinde barındırıyor.

Oyunda kendi karakolunuzu inşa etmeye çalışıyorsunuz ve dünyayı keşfe çıkıyorsunuz. Etrafınızda bulunan kaynakları toplayarak, kendinize bir üs inşa edin ve düşmanlara karşı korunun. Ayrıca sadece inşa etmekle kalmayıp, geliştirin ve gitgide yükseltin.

Keşif modunundaki zorlukları, kontrol mekaniklerini ve oyuna özgün haritaları en iyi şekilde deneyimleyin ve yepyeni bölgelerin derinliklerine dalın. Tek yapmanız gereken kendi üssünüzü inşa etmek, geliştirmek ve gelen düşman dalgalarına karşı savaşmak olacaktır.

Outpost: Infinity Siege İndir

Grafikler ve atmosfer tatmin edici düzeyde olsa da, çok da iyi olduğu söylenemez. Göze çarpan bir optimizasyon sorunu da içerisinde mevcuttur. Outpost: Infinity Siege'in atmosferi, türüyle bağdaştırıcı bir yapıya büründürülmeye çalışılsa da aslında oyundan beklediğiniz kadar aksiyon alamayabilirsiniz.

Eğer siz de kendi üssünüzü oluşturmak ve düşmanlara karşı güçlü FPS mekaniklerini konuşturmak istiyorsanız, Outpost: Infinity Siege indirebilirsiniz.

Outpost: Infinity Siege Sistem Gereksinimleri