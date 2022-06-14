Outward Definitive Edition ile gerilim ve aksiyon yüklü bir dünya da hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 4 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows platformu için Steam üzerinde lansmana çıkan ve 2022'nin beklenen oyunları arasında yer alan Outward Definitive Edition deli gibi satmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında şu sıralar ilgiyle oynanmaya devam edilen Outward Definitive Edition, RYO oyun türleri arasında yer alıyor. 2022 yılının Mayıs ayında Steam üzerinde lansmana çıkan başarılı oyun bünyesinde Türkçe dahil olmak üzere tam 12 farklı dil desteğine yer verdi. Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'çoğunlukla olumlu' olarak değerlendirilen yapım, tek oyunculu bir şekilde oynanıyor. Oyunculara ortak bölünmüş ekranda oynama fırsatı da veren RYO oyunu cazip fiyat etiketi ile satışlarına da kaldığı yerden devam ediyor. Fantastik bir oynanış atmosferine ev sahipliği yapan oyun, çeşitli genişleme paketleri ile içeriğini zenginleştiriyor.

Outward Definitive Edition Özellikleri

Fantastik oynanış dünyası,

Etkileyici görsel efektler,

Farklı görevler,

Farklı zorluklar ve tehlikeler,

Türkçe dahil 12 farklı dil desteği,

Aksiyom ve gerilim yüklü ses efektleri,

Yepyeni silahlar,

Özgün mekanikler,

Oyunculara birbirinden farklı silah modellerini deneyimleme fırsatı veren Outward Definitive Edition, olağanüstü grafik açıları ile oyuncuları fantastik bir dünyaya maceraya çıkarıyor. Sürükleyici RPG deneyimi ile kısa süre içerisinde binlerce adet kopya satan başarılı oyun, aksiyon yüklü sahneleri ile oyuncuları da tatmin ediyor. Çeşitli zindanlar ile oyunculara özgün mekanikler sunan yapım, bünyesinde birbirinden farklı tehlike ve düşmana da her vermeyi ihmal etmiyor. Genel kalite iyileştirmeleri ile kusursuz bir deneyim sunan başarılı yapım, Steam üzerinde aldığı geri bildirimler ile de ne kadar başarılı olduğunu objektif olarak gözler önüne seriyor.

Çeşitli genişleme paketleri ile oyunculara mevcut içeriğini daha da genişletme fırsatı veren aksiyon oyunu, geniş bir dünyayı keşfetme üzerine kurulu. Korkunç düşmanlarla dolu zindanlar ile oyuncuları karşılayan RYO oyunu, çeşitli görevleri başararak ilerlemeye dayalı tek oyunculu bir deneyim ile adından söz ettiriyor. Bilgisayar oyuncularına enfes bir aksiyon deneyimi sunan Outward Definitive Edition, oyuncu kitlesini genişletmeye devam ediyor.

Outward Definitive Edition İndir

Steam üzerinde bilgisayar platformu oyuncularına sunulan Outward Definitive Edition başarılı satışları ile alanında yükselmeye devam ediyor. Oyunu satın alıp bu maceraya sizde ortak olabilirsiniz. İyi oyunlar dileriz.

Outward Definitive Edition Minimum Sistem Gereksinimleri

• İşletim Sistemi: Windows 7 (64 Bit) / 8 (64 Bit) / 10 (64 Bit)

• İşlemci: Intel Core i5-750 or equivalent

• Bellek: 6 GB RAM

• Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 or equivalent

• Depolama: 51 GB kullanılabilir alan

Outward Definitive Edition Önerilen Sistem Gereksinimleri

• İşletim Sistemi: Windows 7 (64 Bit) / 8 (64 Bit) / 10 (64 Bit)

• İşlemci: Intel Core i5-2400 or equivalent

• Bellek: 8 GB RAM

• Ekran Kartı: Nvidia GTX 960 or equivalent

• Depolama: 51 GB kullanılabilir alan