Pacific Drive
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 17.58 GB
- Üretici Ironwood Studios
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Pacific Drive ile eşi görülmemiş bir dünyaya adım atın. Pacific Drive indirin, aracınızı geliştirin, eşya toplayın ve etrafı keşfedin.
Ironwood Studios tarafından geliştirilen ve Kepler Interactive tarafından yayınlanan Pacific Drive 2024 yılında piyasada yerini aldı. Oldukça farklı bir yapım olan Pacific Drive bir aksiyon ve macera oyunu ancak göründüğünden çok dahası da var. Araç sürdüğünüz ve etrafı keşfederek çeşitli parçalar topladığınız, aracınızı geliştirip keşfe devam ettiğiniz bir oyun.
Bilim kurgusal öğeler içerek ve bir hikayesi de bulunan bu oyun araba sürmeyi ve gizemli şeyleri çözmeye çalışmaktan keyif alanlar için benzersiz bir oyun. Son derece niş bir kitleye hitap eden bu oyunun keşif hissi epey yüksek.
Görsel olarak da son derece iddialı bir oyun olan Pacific Drive herkese hitap edebilecek bir oyun değil. Oyunun erken aşamalarında sıkılıp bırakmanız çok olası. Bu nedenle oyunu oynamaya karar vermeden önce Pacific Drive’ın tam olarak nasıl bir oyun olup olmadığını anlamanız son derece önemli.
Pacific Drive İndir
Siz de hemen Pacific Drive indirin ve benzersiz bir yolculuğa çıkın. Etraftaki olayları keşfedin ve aracınızı sürekli geliştirerek ilerleyin. Bu benzersiz tecrübeyi kaçırmayın.
Pacific Drive Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 8600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 18 GB kullanılabilir alan
Benzersiz bir yapım
Farklı oyun türleri bir arada
Görsel olarak çok iyi
Herkese hitap etmeyen bir yapım
Türkçe dil desteği yok
Sistem gereksinimleri biraz fazla