Pacific Drive ile eşi görülmemiş bir dünyaya adım atın. Pacific Drive indirin, aracınızı geliştirin, eşya toplayın ve etrafı keşfedin.

Kemal Tavus - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ironwood Studios tarafından geliştirilen ve Kepler Interactive tarafından yayınlanan Pacific Drive 2024 yılında piyasada yerini aldı. Oldukça farklı bir yapım olan Pacific Drive bir aksiyon ve macera oyunu ancak göründüğünden çok dahası da var. Araç sürdüğünüz ve etrafı keşfederek çeşitli parçalar topladığınız, aracınızı geliştirip keşfe devam ettiğiniz bir oyun.

Bilim kurgusal öğeler içerek ve bir hikayesi de bulunan bu oyun araba sürmeyi ve gizemli şeyleri çözmeye çalışmaktan keyif alanlar için benzersiz bir oyun. Son derece niş bir kitleye hitap eden bu oyunun keşif hissi epey yüksek.

Görsel olarak da son derece iddialı bir oyun olan Pacific Drive herkese hitap edebilecek bir oyun değil. Oyunun erken aşamalarında sıkılıp bırakmanız çok olası. Bu nedenle oyunu oynamaya karar vermeden önce Pacific Drive’ın tam olarak nasıl bir oyun olup olmadığını anlamanız son derece önemli.

Pacific Drive İndir

Siz de hemen Pacific Drive indirin ve benzersiz bir yolculuğa çıkın. Etraftaki olayları keşfedin ve aracınızı sürekli geliştirerek ilerleyin. Bu benzersiz tecrübeyi kaçırmayın.

Pacific Drive Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5 8600

: Intel Core i5 8600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GTX 1060 6GB

: Nvidia GTX 1060 6GB DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 18 GB kullanılabilir alan