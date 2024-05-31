Paladins, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz ücretsiz bir online FPS oyunudur

Can Erdil Şentürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Paladins, eğer yoğun aksiyon içeren bir FPS oynamak isterseniz kaçırmamanız gereken bir oyundur. Bilgisayarlarınızda tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir online FPS oyunu olan Paladins'te, oyuncular arenalara çıkarak nişan alma yeteneklerini diğer oyuncularla karşılaştırıyorlar. Paladins temel olarak League of Legends gibi oyunlardan aşina olduğumuz MOBA oyun türünü klasik FPS dinamikleriyle birleştirmekte.

Oyuncular Paladins'de takımlar halinde savaşarak rakip takımın karargahını ele geçirmeye ve farklı görevleri tamamlamaya çalışıyorlar. Maçları kazanabilmek için ise oyuncuların bireysel nişan alma yeteneklerinin yanı sıra takım oyunlarını ve taktiksel zekalarını da konuşturmaları gerekiyor. Paladins hem stratejik olarak hem de hızlı savaşlar anlamında beğeninizi kolay kazanacak bir yapımdır.

Paladins İndir

Paladins'in aslında kendi türünde çok da yeni bir oyun olmadığını söyleyebiliriz. Daha önceden Overwatch ile Bliizard MOBA türünü FPS ile birleştirme fikrini benimsemiş ve bir hayli başarılı olmuştu. Paladins'in güzel yönü ise Overwatch'ı aratmayacak kalite sunması ve tamamen ücretsiz olarak oynanabilmesidir. Normalde bu tür Free to Play sistemine sahip oyunlarda oyunda ilerleyebilmek ve kahramanımızı geliştirebilmek için oyuna para ödememiz gerekmekte. Fakat Paladins, bu tür bir "pay to win" yapısına, yani kazanmak için öde mantığına sahip değildir.

Paladins'de oyuncular farklı savaş yeteneklerine sahip kahramanlardan birini seçip savaşabiliyorlar ve kahramanlarına seviye atlatarak onları geliştirebiliyorlar. Siz de Paladins indirin ve online birinci şahıs nişancı oyunu deneyimi yaşayın!

Paladins Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8/10 64-bit (latest Service Pack)

Windows 8/10 64-bit (latest Service Pack) İşlemci: Intel Core i5-750, 2.67 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz

Intel Core i5-750, 2.67 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 ya da ATI Radeon HD 7950

Nvidia GeForce GTX 660 ya da ATI Radeon HD 7950 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

30 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX compatible sound card