Hayatta kalma korku oyunu olan PANICORE'da, sürekli kovalayan canavardan kaçın, bulmacaları çözün ve kaçış yolunu bulun!

Berkcan Aktürk - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ZTEK Studio tarafından geliştirilen PANICORE, co-op olarak oynanabilen hayatta kalma korku oyunudur. Terk edilmiş yerleri keşfeden bir kaşif olarak oyuna başlıyorsunuz. İster tek başınıza, isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bu oyun, ürkütücü içerikleri oldukça fazla bir şekilde oyunculara sunmaktadır.

Gittiğini her yerin çeşitli zorlukta sırları bulunuyor. Bu sırları hızlı bir şekilde çözmeli, çıkış yolunu bulmalı ve canavarlara karşı hayatta kalmalısınız.

Çıkış yolu bulmak için bulmacaları çözmelisiniz. Tehlikeli koridorların sessiz ve karanlık atmosferinde harika bir korku oyunu deneyimi yaşayacaksınız. Tek bir çıkış yolu olmadığını unutmayın ve her yeri kontrol edin.

PANICORE İndir

Acımasız bir yapay zeka üzerine inşa edilmiş olan canavarlar, sizi daima kovalamaktadır. Canavarlardan kaçmak ve görünmemek için yatakların altını, dolapları ve gölgeleri kullanabilirsiniz. Ardından kaçmak için odalarda bulunan eşyaları bulun ve onları doğru yere yerleştirin.

Halihazırda tam sürümü bulunmasa da, demo sürümüyle oyuncuların karşısına çıkıyor. 2024 senesi içerisinde çıkış yapacak olan PANICORE'u indirin ve siz de mükemmel atmosferli bir korku oyunu deneyimi yaşayın.

PANICORE Sistem Gereksinimleri