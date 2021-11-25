The Archers 2 APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 88.00 MB
- Üretici BYV
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The Archers 2 APK Android oyununda çöp adamlar okçuluk becerilerini sergiliyor. Okçular 2 APK tek ve iki kişilik oynanabiliyor.
The Archers 2 APK Android oyunda çöp adamdan okçuları yönetiyorsunuz. Okçuluk oyunları, ok atma oyunları, nişan oyunları, çöp adam oyunları oynamayı seviyorsanız, Okçular 2 APK Android oyununu tavsiye ederim. Okçular 2 oynaması ücretsizdir ve internetsiz oynanabilir.
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The Archers 2 APK, çöp adam okçuları kontrol ettiğiniz gündelik mobil oyun. Okçuluk oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız bu gündelik oyun tam size göre.
Çöp adam savaşçıları listesinden kahramanınızı seçin ve onu savunun, sizi yok edene kadar çöp adam düşmanlarını yayınızla yok edin. Okçu çöp adamınızın geniş bir cephaneliği var; yaylar, oklar, mızraklar, shuriken. Tüm silahları deneyin ve her çöp adam savaşında zafer kazanmak için en sevdiğiniz silahı kullanın. Okçuları vurun, para kazanın, çöp adamı yeni zırhlar, güçlü büyülerle donatın ve rakipleri vurmak için savaşa girin. Saldırın ama savunmayı unutmayın.
Bu çöp adam savaş oyununda yeni topakları da keşfecek ve farklı düşmanlarla yüzleşeceksiniz. Bu eğlenceli ve heyecan verici gündelik oyunda okçuluk becerilerinizi keşfedin ve rakiplerinizin zayıf yönlerini bulun. Yeşil alanlarda savaşın, Orklar ormanında düşmanlarınıza meydan okuyun, Lava topraklarında savunma becerilerinizi geliştirin ve çok daha fazlasını yapın.
İçinizdeki okçuya meydan okuyun. Okçuluk şampiyonu olun. Çöp adam oyunlarında ve savaşta iyi olduğunuzu düşünüyorsanız, boss’larla yüzleşmek zorunda kalana kadar bekleyin. Çöp adam oyunlarından öğrendiğiniz tüm gizli hileleri kullanın ve düşürüne kadar savaşın. Kendinizi çöp adam okçulardan, vikinglerden, orklardan ve tehlikeli boss’lardan koruyun. Düşmanlar size mızrak ve ok fırlatacak! Çöp adam ordusunu yok etmek için yayınızı kullanın.
- Basit ve sezgisel kontroller. Ekrana dokunun ve oku göndermek için yayı çekin. Gücü ve açıyı ayarlayın.
- Bu kadar gerçekçi yere yığma fiziği ve animasyonu daha önce görmediniz.
- Okçular 2 APK, birçok seviye, çok sayıda zorlu boss ve yay ustalığında kendine özgü özelliklere sahip iki boyutlu, tek/iki kişilik gündelik bir oyundur.