Parodist APK, Ünlü kişilikleri veya tanınmış karakterlerin sesi ile parodi mesaj oluşturmaya olanak tanıyor.

Berkcan Aktürk - 36 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Parodist APK, ünlü sanatçıların, çizgi film karakterlerinin ve bir diğer tanınmış kişilerin seslerini taklit ediyor. Herhangi bir arkadaşınızın adını ve soyadını girdiğinizde, istediğiniz sanatçıya, ünlüye veya bir karaktere, yazdığınız özel bir metini okutabiliyorsunuz.

Uygulamada bulunan ünlü ve tanınmış kişileri taklit eden Parodist, girdiğiniz isime göre doğum günü mesajları, kişiselleştirilmiş sesli ve görüntülü şakalar veya aklınıza ne gelirse oluşturmanıza olanak tanıyanor. Parodist APK, yaklaşık olarak 40'tan fazla ünlünün sesini taklit edebiliyor.

Parodist APK İndir

Parodist içerisinde kullanıcılar, Deep Fake teknolojisi sayesinde girdikleri isim adına kişisel bir parodi mesaj oluşturabiliyor. Gerçekçi bir şaka veya bir mesaj her zaman ilgi çekici olmuştur. Dolayısıyla Parodist, yapay zeka(AI) ile oluşturulduğu için seçtiğiniz herhangi bir ünlünün veya bir karakterin sesini iyi bir şekilde size sunuyor.

Parodist uygulaması ayrıca, kullanıcıların hangi ünlünün sesinin kendine daha çok benzediğini de bulmalarına olanak sağlıyor. Evet, siz de Parodist APK indirin ve ailenize veya arkadaşlarınıza küçük sürprizler, şakalar yapın.

Parodist APK Özellikleri

Ünlülerin sesleri ile parodi mesajı oluşturma

Kendi sesinizin hangi ünlüye benzediğini bulmak

Arkadaşlarınıza veya ailenize şakalar yapın

Özel günler için sesli mesajlar oluşturun