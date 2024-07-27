PATHOGEN X, korkutucu bir virüs sonrası ortaya çıkan mutasyonları öldürmek ve tamamen yok etmek için yola çıktığınız bir hayatta kalma korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Biyolojik tehditleri yok etmek ve bu tehdit hakkında bir örnek almak için yola çıktığınız PATHOGEN X, hayatta kalma korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Çeşitli korkunç mutasyonları dünyaya salan bu virüs, tam anlamıyla ölümcül bir tehdit oluşturmaktadır. Özel ajan Aiden Clark olarak bu virüsü önleyin ve karşınıza çıkan düşmanları öldürün.

Oyun içerisinde farklı güç seviyelerine göre düşmanlarla karşılaşacaksınız. En düşükten en yükseğine kadar iyi bir korku deneyimi yaşayacak ve onları öldürmek için farklı yollar arayacaksınız.

Birinci şahıs korku oyunları arasında da kendisinden bahsettiren yapım, grafik ve oynanış anlamında iyi bir iş çıkarmış diyebiliriz. Oyunun ilerleyişi, bulmacalar ve aksiyon yapısı da eklenince sürdürülebilir olmaması zaten elde değildir. Tüm bunların yanı sıra tekrar oynanabilirliği olan PATHOGEN X, farklı sonlara da ev sahipliği yapıyor.

PATHOGEN X İndir

Silahlarınızı kullanarak karşınıza çıkan tüm mutasyonları öldürün ve görevleri tamamlayın. Bu macerada tek başınıza değilsiniz. Telsizden size yardım eden ekip ile çalışın ve karmaşık soruları çözmekte yardım alın.

Siz de PATHOGEN X indirin ve korku atmosferini mükemmel bir şekilde yaşayın!

PATHOGEN X Sistem Gereksinimleri