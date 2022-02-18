People Playground ile Windows bilgisayarınızda nostaljik bir aksiyon oyunu oynayacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows platformuna özgü olarak geliştirilen ve Steam üzerinde yayınlanan People Playground beğenileri toplamaya devam ediyor. Basit grafikleri ve sürükleyici yapısı ile oyuncu kitlesini genişletmeye devam eden yapım, fizik tabanlı bir oyun olarak adından söz ettiriyor.

2019’un Temmuz ayında lansmana çıkan People Playground, Mestiez tarafından geliştirildi. Yayıncılığını Studio Minus’ın yaptığı oyun 2D grafik açılarına sahip olarak oyuncuların karşısına çıktı. Basit grafiklerin yanı sıra basit görsel efektlere de sahip olan oyun, tek oyunculu bir oynanışa sahip.

People Playground Özellikleri

İngilizce dil,

Tek oyunculu oynanış,

2D grafik açıları,

Basit ses ve görüntü efektleri,

Sürükleyici oynanış,

Bünyesinde birbirinden farklı aksiyon sahnelerine yer veren People Playground, tek oyunculu bir oynanış ile oyuncuların beğenisine sunuldu. 2D grafik açılarına ek olarak basit ses efektlerine de sahip olan oyun, orta düzeyin altında da görüntü efektlerine sahip. Hem eğlenceli hem de aksiyonlu sahnelere sahip olan oyun, basit bir yapı üzerine kuruldu. Oyuncular yapım içerisinde kendilerine verilen görevleri başararak ilerlemeye çalışacaklar.

Steam üzerinde ‘son derece olumlu’ olarak değerlendirilen yapım, fizik tabanlı bir oyun olarak karşımıza çıktı. Günümüze kadar yüzbinlerce adet kopya satmayı başaran yapım, her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor.

People Playground İndir

Windows platformu için geliştirilen oyun, Steam üzerinde satın alınarak indirilip oynanabiliyor. Dileyen oyuncular cazip fiyat etiketine ek olarak oyunu hemen indirip oynamaya başlayabilirler.

People Playground Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP2+

İşlemci: 2 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Graphics card with DX10

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 350 MB kullanılabilir alan