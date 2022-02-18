People Playground
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici mestiez
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People Playground ile Windows bilgisayarınızda nostaljik bir aksiyon oyunu oynayacaksınız.
Windows platformuna özgü olarak geliştirilen ve Steam üzerinde yayınlanan People Playground beğenileri toplamaya devam ediyor. Basit grafikleri ve sürükleyici yapısı ile oyuncu kitlesini genişletmeye devam eden yapım, fizik tabanlı bir oyun olarak adından söz ettiriyor.
2019’un Temmuz ayında lansmana çıkan People Playground, Mestiez tarafından geliştirildi. Yayıncılığını Studio Minus’ın yaptığı oyun 2D grafik açılarına sahip olarak oyuncuların karşısına çıktı. Basit grafiklerin yanı sıra basit görsel efektlere de sahip olan oyun, tek oyunculu bir oynanışa sahip.
People Playground Özellikleri
- İngilizce dil,
- Tek oyunculu oynanış,
- 2D grafik açıları,
- Basit ses ve görüntü efektleri,
- Sürükleyici oynanış,
Bünyesinde birbirinden farklı aksiyon sahnelerine yer veren People Playground, tek oyunculu bir oynanış ile oyuncuların beğenisine sunuldu. 2D grafik açılarına ek olarak basit ses efektlerine de sahip olan oyun, orta düzeyin altında da görüntü efektlerine sahip. Hem eğlenceli hem de aksiyonlu sahnelere sahip olan oyun, basit bir yapı üzerine kuruldu. Oyuncular yapım içerisinde kendilerine verilen görevleri başararak ilerlemeye çalışacaklar.
Steam üzerinde ‘son derece olumlu’ olarak değerlendirilen yapım, fizik tabanlı bir oyun olarak karşımıza çıktı. Günümüze kadar yüzbinlerce adet kopya satmayı başaran yapım, her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor.
People Playground İndir
Windows platformu için geliştirilen oyun, Steam üzerinde satın alınarak indirilip oynanabiliyor. Dileyen oyuncular cazip fiyat etiketine ek olarak oyunu hemen indirip oynamaya başlayabilirler.
People Playground Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 SP2+
İşlemci: 2 GHz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Graphics card with DX10
DirectX: Sürüm 10
Depolama: 350 MB kullanılabilir alan