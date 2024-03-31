Oyuncuların toprak kazarak ilerlediği Pepper Grinder, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir platform oyunudur.

Berkcan Aktürk - 25 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aksiyon dolu bir 2d platform oyunu arıyorsanız, Pepper Grinder tam da size göre bir oyundur. Alışılmış bir platform oyun tarzını madencilik tutkunu denizci Pepper ile arşa çıkaran bu oyunda, güçlü matkabınız sayesinde toprağı delerek ilerleyecek ve aksiyon dolu bir korsan macerası yaşayacaksınız.

Karaya oturan geminiz yağmalandı ve tüm malınız çalındı.Onları bulmak ve bu 2d dünyayı keşfetmek için yola koyulun. Hem karada hem de sularda kazarak ilerleyebildiğinizi unutmayın. Diğer platform oyunlarına göre farklı bir parkur mekaniği bulunan Pepper Grinder oyununda, kayıp hazinenizi geri alın ve düşmanları alt edin.

Pepper Grinder İndir

Yolunuzda ilerlerken güzemli yaratıklar her zaman olduğu gibi karşınıza çıkacak ve sizi yavaşlatacaktır. Onları gelişmiş yeteneklerinizle alt ederek, yolunuza hız kesmeden devam edin.

Grafik anlamında mükemmel bir iş çıkaran bu oyun, kontrol bakımından da oyunculara oldukça keyifli bir deneyim sunuyor. Kazma mekanikleri ve yollarda ilerlerken yapacağınız akrobatik hareketler, oyuncular hem aksiyon hem de eğlenceli anlar yaşatıyor.

Siz de Pepper Grinder indirin ve bilgisayarlarınızda aksiyon dolu bir platform oyunu deneyimi yaşayın.

Pepper Grinder Sistem Gereksinimleri