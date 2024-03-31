Pepper Grinder
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 300 MB
- Üretici Ahr Ech
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Oyuncuların toprak kazarak ilerlediği Pepper Grinder, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir platform oyunudur.
Aksiyon dolu bir 2d platform oyunu arıyorsanız, Pepper Grinder tam da size göre bir oyundur. Alışılmış bir platform oyun tarzını madencilik tutkunu denizci Pepper ile arşa çıkaran bu oyunda, güçlü matkabınız sayesinde toprağı delerek ilerleyecek ve aksiyon dolu bir korsan macerası yaşayacaksınız.
Karaya oturan geminiz yağmalandı ve tüm malınız çalındı.Onları bulmak ve bu 2d dünyayı keşfetmek için yola koyulun. Hem karada hem de sularda kazarak ilerleyebildiğinizi unutmayın. Diğer platform oyunlarına göre farklı bir parkur mekaniği bulunan Pepper Grinder oyununda, kayıp hazinenizi geri alın ve düşmanları alt edin.
Pepper Grinder İndir
Yolunuzda ilerlerken güzemli yaratıklar her zaman olduğu gibi karşınıza çıkacak ve sizi yavaşlatacaktır. Onları gelişmiş yeteneklerinizle alt ederek, yolunuza hız kesmeden devam edin.
Grafik anlamında mükemmel bir iş çıkaran bu oyun, kontrol bakımından da oyunculara oldukça keyifli bir deneyim sunuyor. Kazma mekanikleri ve yollarda ilerlerken yapacağınız akrobatik hareketler, oyuncular hem aksiyon hem de eğlenceli anlar yaşatıyor.
Siz de Pepper Grinder indirin ve bilgisayarlarınızda aksiyon dolu bir platform oyunu deneyimi yaşayın.
Pepper Grinder Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 x64 Bit
- İşlemci: Intel Core i5-4570T / AMD A10-5800K APU
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 650 (1024 Mb) Radeon HD 7750 (1024 Mb), Iris Pro Graphics 580
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 300 MB kullanılabilir alan