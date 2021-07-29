Perfect World: Revolution, üç ırkın savaştığı fantastik mmorpg oyunu.

Erkan Calp - 52 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Perfect World: Revolution, dikey modda oynanış sunan inanılmaz üç boyutlu grafiklere sahip harika bir MMORPG oyunu. Yeni dikey düzen ile oyun, ilk Perfect Word’ün klasik öğelerini korurken, iki elli kontrolü değiştiriyor ve oyunu tek elle kolayca oynamanıza izin veriyor. Perfect World’e tekrar hoş geldiniz, Arayıcı!

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Oyunun yeni portre düzeniyle karakter kontrolü kolaylaşıyor. Tek elle hava, kara ve denizdeki güzellikleri keşfederken, aydınlatmalardan fantastik canavarlara gözünüzü alamayacaksınız. 7 güçlü sınıf sizi bekliyor. İnsan, evcilleşmemiş ve kanatlı elf olmak üzere üç klasik sınıf tekrar karşımızda. Yepyeni sınıf geçiş sistemi tüm eğlenceyi gereksiz can sıkıntısı olmadan yaşamanızı sağlıyor. Loncalara katılacak ve küresel sunucularda dünyanın her yerinden milyonlarca oyuncunun yanında savaşacaksınız. Zindanlarda zorlu mücadeleler sizi bekliyor.