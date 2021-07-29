Perfect World: Revolution
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 100.00 MB
- Üretici Perfect World Games
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Perfect World: Revolution, üç ırkın savaştığı fantastik mmorpg oyunu.
Perfect World: Revolution, dikey modda oynanış sunan inanılmaz üç boyutlu grafiklere sahip harika bir MMORPG oyunu. Yeni dikey düzen ile oyun, ilk Perfect Word’ün klasik öğelerini korurken, iki elli kontrolü değiştiriyor ve oyunu tek elle kolayca oynamanıza izin veriyor. Perfect World’e tekrar hoş geldiniz, Arayıcı!
Perfect World: Revolution İndir
Oyunun yeni portre düzeniyle karakter kontrolü kolaylaşıyor. Tek elle hava, kara ve denizdeki güzellikleri keşfederken, aydınlatmalardan fantastik canavarlara gözünüzü alamayacaksınız. 7 güçlü sınıf sizi bekliyor. İnsan, evcilleşmemiş ve kanatlı elf olmak üzere üç klasik sınıf tekrar karşımızda. Yepyeni sınıf geçiş sistemi tüm eğlenceyi gereksiz can sıkıntısı olmadan yaşamanızı sağlıyor. Loncalara katılacak ve küresel sunucularda dünyanın her yerinden milyonlarca oyuncunun yanında savaşacaksınız. Zindanlarda zorlu mücadeleler sizi bekliyor.
- Tek elle dünyayla yüzleşin.
- Hızlı tempolu ve akıcı oynanışa kendinizi kaptırın.
- Güçlü 7 sınıf arasında geçiş yapın.
- Küresel toplulukla yan yana oyun
Perfect World: Revolution
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 3993.60 MB
- Üretici Perfect World Games
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Perfect World: Revolution, iPhone ve iPad'de oynanabilen fantastik MMORPG.
Perfect World: Revolution, dikey yönde oynanış sunan etkileyici 3 boyutlu grafiklere sahip fantastik dünyada geçen MMORPG.
Perfect World: Revolution İndir iOS
Dünyayla tek elle yüzleşin – Oyunun yeni portre düzeninde karakterinizi kontrol etmenin kolaylığının tadını çıkarın. Hava, kara ve deniz manzaralarını tek elle keşfedin.
Hızlı ve akıcı oynanışa dahil olun – Yıllarca süren teknolojik yeniliklerin getirdiği kusursuz grafikleri ve akıcı kontrolleri deneyimleyin. Gerçekçi aydınlatmaya bakın, üstünlüğe giden yolda fantezi, canavarlar ve heyecan verici zaferin görsel deneyimiyle gözlerinize ziyafet çektirin.
7 güçlü sınıf arasında geçiş yapın – İnsan, evcilleşmemiş ve elf olmak üzere üç ırk yeni büyük sınıfla geri döndü. Yepyeni sınıf geçiş sistemi tüm eğlenceyi doyasıyla yaşamanızı sağlar.
Global topluluğun yanında oyun – Loncalara katılmak ve dünya genelinde milyonlarca oyuncunun yanında savaşmak için global sunuculara girin. Sunucular arası zindanlarda büyük savaşlar yapın ve loncanıza zafer kazandırın.