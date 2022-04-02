PES 2017
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 107,696
- Üretici Konami
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PES 2017 bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir futbol simülasyonudur.
PES 2017 ya da uzun adıyla Pro Evolution Soccer 2017 ilk olarak Winning Eleven adıyla karşımıza çıkan Japon yapımı futbol oyunu serisinin son oyunu. Gerçekçi yapısı ile milyonlarca adet kopya satan futbol simülasyon oyunu hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında büyük bir kitleye hitap ediyor.
PES 2017 Özellikleri
- Kaliteli grafikler,
- Gerçekçi karakter modellemeleri,
- Farklı dil seçenekleri,
- Sürükleyici maçlar,
- Gerçekçi maç anlatımı,
- Zorlu maçlar,
- Zorluk modu,
Basit bir arcade futbol oyunu olmaktan ziyade gerçekçi bir futbol simülasyonu olarak tanımlanabilecek PES 2017 serinin önceki oyunlarındaki talihsizliği yenmeyi hedefliyor. Hatırlanacağı üzere Pro Evolution Soccer serisi 2013 versiyonundan beri ezeli rakibi FIFA'nın önüne geçmeyi başaramamış, oynanış mekanikleri ve teknik problemler nedeniyle oyun severlerin tepkisini çekmişti. Konami bu nedenle PES 2017 üzerinde ince eleyip sık dokumuş ve FIFA'dan tekrar krallık tacını alabilmek için kolları sıvamış.
PES 2017'de dikkat çeken en büyük yenilik yapay zeka sistemi. Oyunda oyunculara her maçta yeni bir mücadele yaratabilmek ve oyunu daha eğlenceli kılabilmek için Konami dinamik bir yapay zeka sistemi geliştirmiş. Normalde futbol oyunlarında yapay zekanın her maçta ne yapacağı bellidir, belli taktikleri uyguladığınızda yapay zekayı atlatabilir ve aynı tarzda goller atabilirsiniz. Fakat PES 2017'de sizin hareketlerinizi ve oyun stilinizi izleyerek öğrenebilen ve kendisini buna göre yapılandırabilen bir yapay zeka mevcut. Bu sayede bir maçta kullandığınız taktiği diğer maçlarda kullandığınızda aynı şekilde gol atamayabileceksiniz.
Pro Evolution Soccer serisi halen UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi isim haklarını elinde bulunduruyor. Bu da Türk takımlarının PES 2017'de yer alacağına işaret ediyor. PES 2017 resmi Türkçe desteğiyle de yayınlandı. Ek olarak PES 2017 Android ve iOS platformlarında da yayınlandı. Artık gözler PES 2018 serisine çevrilmiş durumda diyebiliriz.
PES 2017 İndir
Windows platformu için Steam üzerinde lansmana çıkan başarılı oyun aldığı geri bildirimler ile de ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne sermeye devam ediyor. Dileyen oyuncular yapımı Steam üzerinden satın alabilir ve tadını çıkarmaya başlayabilirler.
PES 2017 APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 15,227
- Üretici Konami
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PES 2017 APK, Konami'nin Android cihazlarda ücretsiz oynanabilir mobil futbol oyunu.
PES 2017 APK, Konami’nin Android platformuna ücretsiz çıkardığı mobil futbol oyunu. En az FIFA kadar kaliteli grafiklere ve oynanış dinamiklerine sahip olan mobil futbol oyununda Konami’nin bu sene anlaştığı kulüp olan Barcelona’nın öne çıkarıldığını görüyoruz. Tabii ki UEFA Şampiyonlar Ligi de lisanslı olarak bulunmakta.
PES 2017 ile mobil platformda da EA Sports’un karşısına çıkan Konami’nin başarılı bir işe imza attığını söyleyebiliriz. Grafikler gerçekten FIFA’nın kalitesinde, oyuncuların hareketleri üzerinde oldukça çalışıldığı belli ve atmosfer harika yansıtılmış. Her yönüyle kaliteli bir futbol oyunu karşımızda.
Futbolseverlerin kafasını karıştıracağa benzeyen, PES’cilerin gözü kapalı indirip oynayacağını düşündüğüm PES 2017’de arkadaşlarınızla hızlı maç yapabilmenin yanında online maç modunda dünya genelinde Winning Eleven ustalarıyla nefes kesen karşılaşmalara katılabiliyorsunuz. Klasik maç dışında UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanını da yaşamayı da seçebilirsiniz.
Kendi takımınızı da kurabildiğiniz PES 207 mobilde PC sürümündeki gibi Türkçe gelmiyor ancak olabildiğince basitleştirilmiş bir arayüz sizleri karşılıyor. Bu noktada ilginç bir detayı sizinle paylaşmak istiyorum. Oyun dilini Japonca ayarlarsanız Winning Eleven 2017, başka bir dil seçerseniz Pro Evolution Soccer 2017 başlığı görüntüleniyor. Unutmadan, oyunu oynayabilmeniz için aktif internet bağlantısı şart. Akıllı telefonlara PES 2017'nin gelmiş olmasından sonra artık PES 2018 için geri sayımda başlamış gibi görünüyor.
PES 2017 APK
Pro Evolution Soccer 2017 kısa adıyla PES 2017 APK veya Google Play Store'dan artık indirilememektedir. PES mobile oyunu her sezon Konami tarafından güncelleme olarak çıkarılmaktadır. eFootball PES 2021 Android telefonunuza ücretsiz olarak Google Play mağazasından indirip oynayabilirsiniz.
PES 2017
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,275
- DOSYA BOYUTU 1628.16 MB
- Üretici Konami
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PES 2017 (Pro Evolution Soccer 2017), Konami tarafından geliştirilen ücretsiz mobil futbol oyunu.
PES 2017 (Pro Evolution Soccer), Konami’nin iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı mobil futbol oyunu. UEFA Şampiyonlar Ligi’ni lisanslı olarak sunmasıyla dikkat çeken Japon oyun firmasının mobilde de tek rakibi EA Sports diyebilirim. Gerek grafikler, gerek oynanış dinamikleri, gerekse de online farklı oyun modlarıyla kaliteli bir futbol oyunu karşımızda.
Winning Eleven yeni adıyla PES, bu sene mobilde de karşımıza çıkıyor. İlk kez gerçek maçların yapıldığı, gerçek takım ve oyuncuların yer aldığı, online ve offline oynanabilen modlar PES 2017 ile karşımıza çıkıyor. Mobilde FIFA kadar başarılı grafikler veren PES 2017’yi farklı kılan tek nokta sanırım UEFA Şampiyonlar Ligi. Tabii ki Barcelona ile yapılan anlaşma da oyuna yansımış. Bunun dışında FIFA’dakine benzer şekilde rüya takımınızı kurabiliyor, arkadaşlarınıza veya dünya genelinde oyunculara karşı maçlar düzenleyebiliyor, etkinliklere katılabiliyor, kulübünüzü yönetebiliyorsunuz. Tüm içeriklere ulaşabilmeniz için internet bağlantınızın açık olması gerekiyor.
İngilizce dil desteğiyle gelen PES 2017 (Pro Evolution Soccer veya daha eski oyuncusuysanız Winning Eleven), hem telefon hem de tablette rahat oynanış sunan yenilikçi kontrol sistemiyle geliyor. FIFA, Dream League Soccer gibi futbol oyunlarını oynadıysanız zaten hızlıca alışıyorsunuz. Ayrıca mobil cihazlara PES 2017'nin gelmiş olması PES 2018'in habercisi olarak nitelendirilebilir.