PES 2017 bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir futbol simülasyonudur.

Can Erdil Şentürk - 36 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

PES 2017 ya da uzun adıyla Pro Evolution Soccer 2017 ilk olarak Winning Eleven adıyla karşımıza çıkan Japon yapımı futbol oyunu serisinin son oyunu. Gerçekçi yapısı ile milyonlarca adet kopya satan futbol simülasyon oyunu hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında büyük bir kitleye hitap ediyor.

PES 2017 Özellikleri

Kaliteli grafikler,

Gerçekçi karakter modellemeleri,

Farklı dil seçenekleri,

Sürükleyici maçlar,

Gerçekçi maç anlatımı,

Zorlu maçlar,

Zorluk modu,

Basit bir arcade futbol oyunu olmaktan ziyade gerçekçi bir futbol simülasyonu olarak tanımlanabilecek PES 2017 serinin önceki oyunlarındaki talihsizliği yenmeyi hedefliyor. Hatırlanacağı üzere Pro Evolution Soccer serisi 2013 versiyonundan beri ezeli rakibi FIFA'nın önüne geçmeyi başaramamış, oynanış mekanikleri ve teknik problemler nedeniyle oyun severlerin tepkisini çekmişti. Konami bu nedenle PES 2017 üzerinde ince eleyip sık dokumuş ve FIFA'dan tekrar krallık tacını alabilmek için kolları sıvamış.

PES 2017'de dikkat çeken en büyük yenilik yapay zeka sistemi. Oyunda oyunculara her maçta yeni bir mücadele yaratabilmek ve oyunu daha eğlenceli kılabilmek için Konami dinamik bir yapay zeka sistemi geliştirmiş. Normalde futbol oyunlarında yapay zekanın her maçta ne yapacağı bellidir, belli taktikleri uyguladığınızda yapay zekayı atlatabilir ve aynı tarzda goller atabilirsiniz. Fakat PES 2017'de sizin hareketlerinizi ve oyun stilinizi izleyerek öğrenebilen ve kendisini buna göre yapılandırabilen bir yapay zeka mevcut. Bu sayede bir maçta kullandığınız taktiği diğer maçlarda kullandığınızda aynı şekilde gol atamayabileceksiniz.

Pro Evolution Soccer serisi halen UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi isim haklarını elinde bulunduruyor. Bu da Türk takımlarının PES 2017'de yer alacağına işaret ediyor. PES 2017 resmi Türkçe desteğiyle de yayınlandı. Ek olarak PES 2017 Android ve iOS platformlarında da yayınlandı. Artık gözler PES 2018 serisine çevrilmiş durumda diyebiliriz.

PES 2017 İndir

Windows platformu için Steam üzerinde lansmana çıkan başarılı oyun aldığı geri bildirimler ile de ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne sermeye devam ediyor. Dileyen oyuncular yapımı Steam üzerinden satın alabilir ve tadını çıkarmaya başlayabilirler.