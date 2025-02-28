Yeni özellikleriyle karşımıza çıkan PGA TOUR 2K25, piyasadaki en gerçekçi golf oyunları arasında yer alıyor.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PGA TOUR 2K25, çok oyunculu modlar ve kariyer modunu içerisinde barındıran gerçekçi bir gof oyunudur. Piyasadaki en gerçekçi golf oyunu olan PGA TOUR, hem görselliği hem de oynanışıyla oyunculara mükemmel bir golf deneyimi sunmaktadır.

PGA Championship, U.S. Open ve The Open Championship gibi golf sporunun en büyük turnuvalarında kendinizi gösterebilirsiniz. Yeni vuruş türleri, gerçekçi top uçuşları, yuvarlanma fiziği, görsel iyileştirmeler ve daha yüzlerce özellikle karşımıza çıkan PGA TOUR 2K25, günlük ve haftalık olarak turnuvaları oyunculara sunuyor.

PGA TOUR 2K25'in en göze çarpan özelliklerinden birisi, parkur tasarlayıcıdır. Hayalinizdeki parkuru yaratabilir ve araziyi kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu sayede alışılmış olan haritalarda oynamak yerine, kendinize daha farklı bir golf sahası oluşturabilirsiniz.

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Şimdiye kadarki en sürükleyici kariyer moduyla karşımıza çıkan bu golf oyununda, antrenman yapın, karakterinizi geliştirin ve turları dinamik olarak simüle edin. Liderlik tablosunda en yükseklere tırmanmak istiyorsanız, sezonlarda iyi performans sergilemeli ve çevrimiçi maçları kazanmalısınız.

Siz de PGA TOUR 2K25 indirin ve en gerçekçi golf oyununu deneyimleyin.

PGA TOUR 2K25 Sistem Gereksinimleri