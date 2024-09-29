8 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz PICO PARK 2, yenilenen modları ve seviyeleriyle oyuncularla buluştu!

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PICO PARK 2, çok sevilen ilk oyunun ardından oyuncularla buluştu. İkinci oyununu piyasaya süren yayıncı TECOPARK, tekrardan aynı minvalde özellikleri de oyunculara sunmaktadır. 2 ila 8 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz PICO PARK 2'de, bulmacaları tamamlayın ve seviyelerde ilerleyin.

Sadece online olarak değil, aynı zamanda tek bir bilgisayardan iki kişi de oynayabilirsiniz. Birlikte çalışmanın çok önemli olduğu PICO PARK, yeni ve zorlu seviyelerle geri dönüyor!

PICO PARK 2 İndir

Önceki oyunda olduğu gibi tekrardan sinir edici bölümler bulunuyor. Hem eğlenip hem de fazlasıyla sinir olacaksınız. Lakin her denemenizde bir ileriye giderek, oyunu yarıda kesmemenizi öneririz.

Oynayabilceğiniz üç farklı mod bulunurken, bunların yanına karanlık bir mod daha eklendi. Bu sayede beyaz bir ana ekrandan sıkılıp, diğer modlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Siz de PICO PARK 2 indirin ve arkadaşlarınızla birlikte eğlence dolu bulmacaları çözmeye çalışın!

PICO PARK 2 Sistem Gereksinimleri