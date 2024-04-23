Issız bir balıkçı kasabasında geçen Pine Harbor, sıralı çözüp hikayede ilerlemeye çalıştığınız bir aksiyon nişancı oyunudur.

Berkcan Aktürk - 45 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Vision Forge Team tarafından geliştirilen ve yayınlanan Pine Harbor, okyanus kıyısındaki bir balıkçı kasabasındaki felaketten sonrasını konu alıyor. Teknolojik bir felaket sonucu kasaba bambaşka bir hal almıştır. Etrafınızdaki sırları keşfedin, ormanın derinliklerine dalın ve düşmanlarınızı alt edin.

Pine Harbor, duruşu ve oyunculara sağladığı özelliklere bakacak olursak Resident Evil havasını üzerinde taşıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere daha düşük grafiklere ve oynanışa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Lakin nişancı ve keşif mekaniklerini tatmin edici bir şekilde sunuyor.

Pine Harbor İndir

25 Nisan 2024 tarihinde oyuncularla buluşacak olan Pine Harbor, halihazırda oynanabilir olan bir demo sürümünü Steam Sayfasında oyuncularla buluşturuyor. Eğer oyunu erkenden deneyimlemek veya satın almadan önce bir kısmını oynamak istiyorsanız, Pine Harbor indirin ve siz de balıkçı kasabasındaki sırları ortaya çıkarın.

Issız orman içerisinde kaynak toplayın, hayatta kalın ve düşmanlara karşı silahlarınızı kullanın. Sizin dışınızda şehirde birçok kişi hayatta kalmayı başardı. Oyunda ilerlerken aynı zamanda da sivillere yarım edebilir ve hayatta kalanların hikayelerini ortaya çıkarabilirsiniz.

Pine Harbor Sistem Gereksinimleri