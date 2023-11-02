Pluto TV APK, 100'den fazla TV kanalını ve çokça filmi kullanıcılara ücretsiz bir şekilde sunuyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ücretsiz bir şekilde Canlı TV ve film izleyebildiğiniz Pluto TV APK'da, 100'den fazla TV kanalını ve çeşitli kategorilerdeki içerikleri izleyin. Her şeyi tek bir pencereden kolayca yapabildiğiniz bu uygulama, kullanıcı dostu arayüzüyle birlikte kullanıcılara büyük kolaylık sunuyor. Ayrıca, reklam araları olmadan 7/24 yayın yapan kanalları da izleyebilirsiniz.

Canlı haber, spor ve eğlence kanalları gibi birçok seçenekten birini seçerek rahatlıkla izlemeye başlayabilirsiniz. İçerisindeki kanallar ve içerikler çoğunlukla ABD altyapılıdır. Ayrıca sadece İngilizce dil desteği kullanan Pluto TV APK, adından söz ettirmiş onlarca filmi içerisinde bulunduruyor.

Pluto TV APK İndir

Ücretsiz olarak kullanabildiğiniz bu uygulamada, birçok özel kanalı izleyin ve güncellenen içerikleriyle birlikte tekrarlanan yapıdan uzak olun. Sürekli kitlesini arttırmaya ve adından söz ettirmeye devam eden Pluto TV APK'yı indirerek, siz de akıllı telefonunuzda yabancı kanalları seyredip, ünlü filmleri seyredebilirsiniz.

100 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan Pluto TV'de, ünlü yabancı şarkıcıları hep dinleyebildiğiniz birçok kanal vardır. Örnek verecek olursak; Taylor Swift adı altındaki bir kanalda, sadece Taylor Swift'in şarkılarını dinleyebilirsiniz. Uygulama, bunun gibi birkaç tane daha şarkıcıyı kullanıcılara sunuyor.

Pluto TV APK Özellikleri