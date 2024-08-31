Pneumata, psikolojik hayatta kalma korku oyunları arasında yerini alıyor.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayatta kalma korku oyunları arasında yer alan Pneumata, oyunculara hem psikolojik korku hem de aksiyon deneyimini aynı çatı altında sunmayı başarıyor. Clover Hill'deki yaşanan bazı paranormal olaylar sonrasında insanlar kayboluyor, çığlıklar yankılanıyor ve kanlar etrafa saçılıyor.

Bir dedektif olarak bu karanlığa son vermeli ve yaratıklara karşı mücadele vermelisiniz. Korkunç cinayetlerin altında yatan gerçeği bulmak için odalarda ve binada ipuçları aramalısınız. Öngörülmeyen anlarda karşınıza çıkan yaratıklar, hem derin bir şekilde psikolojinizi alt edecek hem de gerçeği arayışınızda size bilgi verecektir.

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Tabii ki, cinayetleri çözerken hayatta kalmak zorundasınız. Bunun için sınırlı miktarda ekipmanınızı iyi kullanmalı ve etraftan malzeme aramalısınız.

Siz de Pneumata indirin ve hem grafik hem de oynanış açısından mükemmel bir psikolojik hayatta kalma korku oyunu deneyimi yaşayın!

Pneumata Sistem Gereksinimleri