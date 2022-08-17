Karanlık bir dünyaya sahip olan Poppy Playtime - Chapter 2 ile gerilime doyacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 35 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aksiyon ve korku oyunu olarak duyurulan Poppy Playtime, Yeni bölümü Poppy Playtime - Chapter 2 ile oyuncularla buluştu. Oyunculara karanlık bir dünyada korku ve gerilim dolu anlar yaşatan yapım, hikaye bazlı oynanışı ile oyuncuları amansız bir maceraya çıkarıyor. Oyuncular bu karanlık dünya içerisinde ilerlemeye çalışırken karşılarına çıkan çeşitli bulmacaları da çözmeye çalışıyorlar. Her bulmaca birbiriyle bağlantılı olduğu için oyuncular çeşitli ipuçlarından da yararlanabiliyorlar.

Herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duyulmadan oynanabilen yapım, geçtiğimiz aylarda ikinci bölümünü de oyuncular ile paylaştı. Normalde oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Poppy Playtime, Chapter 2 adlı genişleme paketini cazip bir fiyat etiketi ile oyuncularla buluşturdu. Oyun içerisine daha zengin bir içerik getiren Poppy Playtime - Chapter 2 oyuncuların beğenisini kazanmayı başardı.

Poppy Playtime - Chapter 2 Özellikleri

Karanlık bir dünya,

Korku ve gerilim dolu sahneler,

Çeşitli bulmacalar,

Ana oyunun üç katı büyüklüğünde yeni içerikler,

Yoğun görsel efektler,

Yepyeni oyuncaklar,

Sadece İngilizce dilinde oynanış,

Oyuncuları gerilim dolu bir oyuncak dünyasına götüren Poppy Playtime - Chapter 2, ana oyunun üç katı büyüklüğünde yeni içerikler getirdi. Oyuncular korkunç oyuncakların yer aldığı bir oyuncak fabrikasından kaçmak için mücadele edecek ve çıkış kapısını bulmaya çalışacaklar. Aksiyonun ve gerilime ek olarak temponunda hakim olduğu aksiyon oyununda, oyuncular fabrikanın derinine indikçe çeşitli tehlikeler ile de karşı karşıya gelecekler. Yapım içerisinde ilerlerken bazen bulmacaları çözecek, bazen de korkunç oyuncaklar ile kavga ederek onları haklamaya çalışacaksınız. İkinci bölüm oyuna yeni bir yer olan tren istasyonunu da ekliyor. Oyuncak fabrikasının alt katlarında yer alan bu tren istasyonu, keşfedilebilir yeni yerleri de oyuna dahil etmiş oluyor. Bünyesinde sadece İngilizce dil desteğine sahip olan Poppy Playtime - Chapter 2, hem Android hem de Steam üzerinde dikkat çekmeye devam ediyor.

Poppy Playtime - Chapter 2 İndir

Oyunun ilk bölümü Android için Google Play üzerinde ve Windows için de Steam üzerinde ücretsiz olarak yayınlandı. Oyunun ikinci bölümü yani Poppy Playtime - Chapter 2 ile ana oyunun üç katı büyüklüğünde içerik yapısı ile ücretli bir şekilde oyunculara sunuldu. Android platformunda 10 binden fazla kez satın alınan ikinci bölüm, Steam üzerinde oyuncular tarafından da 'çoğunlukla olumlu' olarak değerlendirildi.

Poppy Playtime - Chapter 2 Sistem Gereksinimleri