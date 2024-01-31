Poppy Playtime - Chapter 3, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz Poppy Playtime serisinin üçüncü bölümüdür.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayarlarda oynayabileceğiniz Poppy Playtime, yeni bölümleriyle oyuncuların beğenisine sunulmaya devam ediyor. Bu seviyeler DLC olarak satışa sunuluyor ve oyunun kendisine sahip olmanız gerekiyor. Poppy Playtime - Chapter 3, ölümcül canavarlara karşı hayatta kalmaya çalıştınımız serüveni tekrardan yaşatmak için geri geliyor.

Bölüm 3'te, daha önce de olduğu gibi oyuncak fabrikasındaki olayları çözmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki canavarlar her daim sizi kovalasa da, hızlıca gizemli odalardaki bulmacaları çözüp hikayeye devam etmelisiniz.

Poppy Playtime - Chapter 3 İndir

Oyunu birinci şahıs kamerasından oynuyorsunuz ve uzayan ellerinizle engelleri aşmaya çalışıyorsunuz. Uzanan elleriniz, keşfetmenin ve yeni bulmacaları çözmenin bir yolu olabilir!

Aslında oyunun kendine özgü bir tarzı vardır. Bir yandan bulmacaları çözüp kafa yorarken, bir yandan ise oyuncak canavarların nereden geleceğini düşümeniz gerekiyor. Şüphesiz içerisindeki kontroller de oyuna farklı bir hava katıyor. Eğer siz de Poppy Playtime serisinin yeni bölümünü merak ediyorsanız, Poppy Playtime - Chapter 3 indirebilirsiniz.

Poppy Playtime - Chapter 3 Sistem Gereksinimleri