Poppy Playtime - Chapter 3
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 58.59 GB
- Üretici Mob Entertainment
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Poppy Playtime - Chapter 3, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz Poppy Playtime serisinin üçüncü bölümüdür.
Bilgisayarlarda oynayabileceğiniz Poppy Playtime, yeni bölümleriyle oyuncuların beğenisine sunulmaya devam ediyor. Bu seviyeler DLC olarak satışa sunuluyor ve oyunun kendisine sahip olmanız gerekiyor. Poppy Playtime - Chapter 3, ölümcül canavarlara karşı hayatta kalmaya çalıştınımız serüveni tekrardan yaşatmak için geri geliyor.
Bölüm 3'te, daha önce de olduğu gibi oyuncak fabrikasındaki olayları çözmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki canavarlar her daim sizi kovalasa da, hızlıca gizemli odalardaki bulmacaları çözüp hikayeye devam etmelisiniz.
Poppy Playtime - Chapter 3 İndir
Oyunu birinci şahıs kamerasından oynuyorsunuz ve uzayan ellerinizle engelleri aşmaya çalışıyorsunuz. Uzanan elleriniz, keşfetmenin ve yeni bulmacaları çözmenin bir yolu olabilir!
Aslında oyunun kendine özgü bir tarzı vardır. Bir yandan bulmacaları çözüp kafa yorarken, bir yandan ise oyuncak canavarların nereden geleceğini düşümeniz gerekiyor. Şüphesiz içerisindeki kontroller de oyuna farklı bir hava katıyor. Eğer siz de Poppy Playtime serisinin yeni bölümünü merak ediyorsanız, Poppy Playtime - Chapter 3 indirebilirsiniz.
Poppy Playtime - Chapter 3 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10 veya 64 bit Windows 11
- İşlemci: Core i3-8100 ya da Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GT 1030 2GB veya RX 550 2GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan