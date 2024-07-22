Possessor(s) ile boyutlar arası bir macera sizleri bekliyor.

Kemal Tavus - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Heart Machine tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan Possessor(s), hızlı tempolu bir aksiyon ve macera oyunudur. Possessor(s), felaketle yıkılmış ve sular altında kalmış geniş bir şehirde hayatta kalma mücadelesini konu alır. Oyunun baş karakterleri olan Luca ve onun uyumsuz partneri Rehm, bu kaotik dünyada birlikte çalışarak hayatta kalmak ve şehrin ardındaki gizemi çözmek zorundadırlar.

Devasa ve birbirine bağlı bir mega şehirde keşif yaptığımız bu oyun, çökmüş gökdelenlerden terk edilmiş akvaryumlara kadar uzanan farklı bölgelere sahiptir. El çizimi karakterler ve bilim kurgu korku unsurlarıyla dolu 3D ortamlarıyla dikkat çeken Possessor(s) son derece ilginç bir yapım.

Possessor(s) karmaşık bir anlatıma sahiptir ve oyunculara farklı seçenekleri sunar. Bu açık uçlu yapı, oyuncuların felaketin ardındaki gerçeği keşfetmek için farklı yollar izlemelerine olanak tanır. Oyuncular felaket sonrası dünyada kendi trajik hikayelerine sahip birçok karakterle karşılaşırlar ve bu karakterlerin hikayelerini takip edebilirler.

Hyper Light Drifter ve Solar Ash gibi oyunların yapımcı olan bu ekip Possessor(s) ile de aynı kaliteyi sürdürecek gibi.

Possessor(s) İndir

Hemen Possessor(s) indirin ve bir felaketin ortasında hayatta kalma mücadelesine katılın. Tüm gizemleri ortaya çıkarabilecek misiniz?

Possessor(s) Sistem Gereksinimleri

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